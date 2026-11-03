В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы

Фридрих Мерц

Германия будет координировать свои действия с Францией и Великобританией, а также проведет в Берлине встречу «Коалиции желающих» (Coalition of the Willing) позднее в этом месяце. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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Мерц анонсировал встречу Коалиции желающих 19 ноября.

«Пришло время, чтобы эта война завершилась, но пока путин ведет эту войну, мы будем и дальше поддерживать Украину. Это одна из причин, по которой я 19 ноября пригласил всех на встречу „Коалиции желающих“, — сообщил канцлер ФРГ.

По его словам, во время встречи вместе с лидерами правительств и государств планируется обсудить дальнейшую помощь Украине и устранение препятствий в поставках боеприпасов для F-16 и ракет-перехватчиков для систем ПВО.

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Кроме того, канцлер Германии также выразил все большую обеспокоенность более широкими последствиями затяжной войны, в частности возможным «глобальным продовольственным кризисом», вызванным постоянными атаками России на торговые пути в Черном море.

Он назвал предстоящие переговоры в Абу-Даби «правильным шагом вперед» и отметил, что Европа надеется сыграть в этом свою роль.

Тем временем Берлин вместе с партнерами «будет усиливать давление на москву и продолжит поддерживать Украину», — заявил он.