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В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Фридрих Мерц пригласил партнеров на встречу 19 ноября для обсуждения помощи Украине. Участники также будут искать решения для поставок боеприпасов.

В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы
Фридрих Мерц

Германия будет координировать свои действия с Францией и Великобританией, а также проведет в Берлине встречу «Коалиции желающих» (Coalition of the Willing) позднее в этом месяце. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц,  передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Мерц анонсировал встречу Коалиции желающих 19 ноября.

«Пришло время, чтобы эта война завершилась, но пока путин ведет эту войну, мы будем и дальше поддерживать Украину. Это одна из причин, по которой я 19 ноября пригласил всех на встречу „Коалиции желающих“, — сообщил канцлер ФРГ.

По его словам, во время встречи вместе с лидерами правительств и государств планируется обсудить дальнейшую помощь Украине и устранение препятствий в поставках боеприпасов для F-16 и ракет-перехватчиков для систем ПВО.

В Брюсселе Украина, США, Европа и НАТО 4 ноября обсудят гарантии безопасности - Зеленский03.11.26, 17:05 • 7738 просмотров

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Кроме того, канцлер Германии также выразил все большую обеспокоенность более широкими последствиями затяжной войны, в частности возможным «глобальным продовольственным кризисом», вызванным постоянными атаками России на торговые пути в Черном море.

Он назвал предстоящие переговоры в Абу-Даби «правильным шагом вперед» и отметил, что Европа надеется сыграть в этом свою роль.

Тем временем Берлин вместе с партнерами «будет усиливать давление на москву и продолжит поддерживать Украину», — заявил он.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Хранитель
Абу-Даби
Фридрих Мерц
Франция
Великобритания
Европа
Германия
Украина
F-16 Fighting Falcon
Берлин