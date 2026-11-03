У Берліні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" - Мерц назвав дату та ключові питання

Фрідріх Мерц

Німеччина координуватиме свої дії з Францією та Великою Британією, а також проведе в Берліні зустріч "Коаліції охочих" (Coalition of the Willing) пізніше цього місяця. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Мерц анонсував зустріч Коаліції охочих 19 листопада.

"Настав час, щоб ця війна завершилась, але поки путін веде цю війну ми будемо і надалі підтримувати Україну. Це одна з причин, чому я 19 листопада запросив всіх на зустріч "Коаліції охочих", - повідомив канцлер ФРН.

За його словами, під час зустрічі разом із лідерами урядів та держав планують обговорити подальшу допомогу Україні та усунення перешкод у постачанні боєприпасів для F-16 і ракет-перехоплювачів для систем ППО.

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Крім того, канцлер Німеччини також висловив дедалі більше занепокоєння щодо ширших наслідків тривалої війни, зокрема можливої ​​"глобальної продовольчої кризи", спричиненої постійними атаками Росії на торговельні шляхи в Чорному морі.

Він назвав майбутні переговори в Абу-Дабі "правильним кроком уперед" і зазначив, що Європа сподівається відіграти в цьому свою роль.

Тим часом Берлін разом із партнерами "посилюватиме тиск на москву й продовжуватиме підтримувати Україну", — заявив він.