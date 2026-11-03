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У Берліні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" - Мерц назвав дату та ключові питання

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Фрідріх Мерц запросив партнерів на зустріч 19 листопада для обговорення допомоги Україні. Учасники також шукатимуть рішення для постачання боєприпасів.

У Берліні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" - Мерц назвав дату та ключові питання
Фрідріх Мерц

Німеччина координуватиме свої дії з Францією та Великою Британією, а також проведе в Берліні зустріч "Коаліції охочих" (Coalition of the Willing) пізніше цього місяця. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,  передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Мерц анонсував зустріч Коаліції охочих 19 листопада.

"Настав час, щоб ця війна завершилась, але поки путін веде цю війну ми будемо і надалі підтримувати Україну. Це одна з причин, чому я 19 листопада запросив всіх на зустріч "Коаліції охочих", - повідомив канцлер ФРН.

За його словами, під час зустрічі разом із лідерами урядів та держав планують обговорити подальшу допомогу Україні та усунення перешкод у постачанні боєприпасів для F-16 і ракет-перехоплювачів для систем ППО.

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Додамо

Крім того, канцлер Німеччини також висловив дедалі більше занепокоєння щодо ширших наслідків тривалої війни, зокрема можливої ​​"глобальної продовольчої кризи", спричиненої постійними атаками Росії на торговельні шляхи в Чорному морі.

Він назвав майбутні переговори в Абу-Дабі "правильним кроком уперед" і зазначив, що Європа сподівається відіграти в цьому свою роль.

Тим часом Берлін разом із партнерами "посилюватиме тиск на москву й продовжуватиме підтримувати Україну", — заявив він.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
The Guardian
Абу-Дабі
Фрідріх Мерц
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Україна
F-16 Fighting Falcon
Берлін