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У Брюсселі Україна, США, Європа та НАТО 4 листопада обговорять гарантії безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 8810 перегляди

4 листопада у Брюсселі відбудуться переговори України, США, Європи та НАТО. Сторони обговорять гарантії безпеки й пакети відновлення.

У Брюсселі Україна, США, Європа та НАТО 4 листопада обговорять гарантії безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у середу, 4 листопада, у Брюсселі відбудуться переговори між Україною, США, Європою та НАТО щодо гарантій безпеки, відновлення України. Про це він сказав під час пресконференції у Берліні 3 листопада, передає УНН

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"Завтра у Брюсселі будуть наші команди, будуть зустрічі. США, Європа, НАТО, Україна. Будуть говорити про пакети відновлення, про гарантії безпеки, будуть працювати на рівні команд", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Представники Єврокомісії у середу, 4 листопада, візьмуть участь у зустрічі з представниками України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку, щодо миру в Україні. 

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф оголосив про новий раунд переговорів між росією, Україною та Сполученими Штатами наступного вівторка та середи, 100 та 11 листопада, в Абу-Дабі. Переговори відбудуться на рівні радників лідерів, сказав Віткофф. 

Україна та росія проведуть переговори в Абу-Дабі 10-11 листопада – Віткофф03.11.26, 06:17 • 23543 перегляди

Віткофф також сказав, що посланці США мають зустрітися цього тижня з представниками Німеччини, Франції, Великої Британії, НАТО та Європейського Союзу. Переговори в Брюсселі мають бути зосереджені на "гарантіях безпеки для України, повоєнній архітектурі безпеки Європи та економічних можливостях для підтримки відбудови України".

Європейці наполягають на участі в переговорах. Німецькі чиновники очікують європейської присутності в Абу-Дабі, хоча, наразі, Європа навряд чи буде за столом переговорів, зазначає dpa.

Павло Башинський

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