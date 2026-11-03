Україна та росія проведуть переговори в Абу-Дабі 10-11 листопада – Віткофф

Новий раунд переговорів між Україною та росією запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Сторони мають обговорити гуманітарні питання, безпеку та можливі кроки для деескалації. Про це, за поширеним повідомленням, заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф, пише УНН.

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Очікується, що під час зустрічі учасники переговорів зосередяться на гуманітарному порядку денному, безпекових питаннях та можливостях зниження напруженості між сторонами.

Обговорення будуть зосереджені на післявоєнних домовленостях щодо безпеки, деескалації, гуманітарних заходах та наступних кроках на шляху до миру - написав Віткофф на своїй сторінці.

Що відомо про підготовку переговорів

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про підготовку тристоронньої зустрічі за участю України, США та росії в Абу-Дабі. За його словами, переговори розраховували провести в період із 6 до 10 листопада.

Водночас український президент не виключав зміни місця зустрічі через ситуацію на Близькому Сході. Очікувалося, що остаточну дату узгодять після виборів у США 3 листопада.

Наприкінці жовтня російська сторона заявляла, що терміни наступного раунду переговорів залишаються невизначеними.

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