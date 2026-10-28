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Зустріч США, Китаю та рф: Зеленський побоюється "Ялти 2.0" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Президент України застеріг від нового розподілу сфер впливу між США, Китаєм і рф. Він вважає формат найбільш вигідним для москви.

Зустріч США, Китаю та рф: Зеленський побоюється "Ялти 2.0" - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський побоюється спроби нового розподілу сфер впливу внаслідок майбутньої зустрічі США, Китаю та росії, подібно тому, як сталось внаслідок Ялтинської конференції 1945 року. Про це повідомляє Rapporteur, передає УНН.

Деталі

Під час спілкування з журналістами він наголосив, що не хотів би повторення сценарію, який він назвав "Ялтою - 2, 3, 4". За його словами, світ сьогодні відрізняється від того, яким він був під час Другої світової війни.

Сьогодні ми маємо інший світ, фрагментарний світ дуже сильно відрізняється від світу Другої світової війни як до, так і після. Зовсім інший технологічний світ. Тому, я думаю, неможливо просто зробити такий перерозподіл між трьома (США, росією і Китаєм - ред). Хоча росія дуже цього хоче

- зазначив Зеленський.

Він додав, що росіяни найбільше зацікавлені в цій зустрічі, оскільки вважають її перевагою для себе. Водночас Китай, за його словами, найменш в цьому зацікавлений.

Я просто не бачу вигоди для Китаю і точно бачу вигідність цього формату для росії

- сказав Зеленський.

Контекст

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф запропонував росії провести тристоронню зустріч за участі Китаю наступного місяця для обговорення плану припинення війни в Україні.

Пропозиція полягає в тому, щоб президент США Дональд Трамп, президент росії володимир путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися і досягли врегулювання щодо України.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко заявив у коментарі УНН, що у ймовірних тристоронніх переговорах росії, США та Китаю зацікавлений лише кремль. Зокрема, щоб заговорити про можливість вирішення російської війни проти України без участі Києва та Європи. Натомість для США і Китаю пріоритетними залишаються інші питання.

Нагадаємо

Помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков заявив, що представники європейських країн не братимуть участі у тристоронніх технічних переговорах між Україною, США та росією, які мають відбутися наступного місяця.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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