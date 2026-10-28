Помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков заявив, що представники європейських країн не братимуть участі у тристоронніх технічних переговорах між Україною, США та росією, які мають відбутися наступного місяця. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

За словами ушакова, сторони домовилися провести зустріч без участі європейців. Він також заявив, що їх не запрошуватимуть до переговорного столу.

"Вони можуть туди потрапити, якщо куплять квитки, але ніхто не збирається запрошувати їх за стіл переговорів", — сказав він.

ушаков також не підтвердив дату зустрічі, яку раніше назвав президент України Володимир Зеленський, — 10 листопада. За словами помічника путіна, точну дату тристоронніх технічних переговорів оголосять найближчим часом.

Нагадаємо

Європейська комісія та Європейська рада готують спільну команду високопосадовців, яку планується направити на наступний раунд переговорів про мир в Україні, який очікується в Абу-Дабі на початку листопада.

Зеленський розраховує, що тристороння зустріч в Абу-Дабі відбудеться до 10 листопада