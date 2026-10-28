Зеленський розраховує, що тристороння зустріч в Абу-Дабі відбудеться до 10 листопада

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що тристороння зустріч за участі американців і росіян відбудеться між 6 і 10 листопада. Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає УНН.

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На технічному рівні тристороння зустріч в Абу-Дабі відбудеться. Є чутливі моменти на Близькому Сході, але, я думаю, що ми не маємо змінювати дату. Нам потрібно провести зустріч. Я сподіваюся, між 6 і 10 листопада. Ми чекаємо на американську сторону. Ми сподіваємося, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів. Це буде 4 листопада - сказав Зеленський.

Він додав, що "порядок денний зрозумілий" - підготовка до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

При цьому Зеленський висловив сподівання, що для цього вистачить однієї-двох зустрічей на технічному рівні.

Президент також наголосив, що Україна з самого початку працювала над тим, як залучити Європу до перемовин.

Ніхто не проти, США дуже підтримують це. Ми попрацюємо над списком тих, хто буде представляти Європу - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що важливі переговори за участю України і росії відбудуться через кілька днів після проміжних виборів у США.