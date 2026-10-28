Зеленський розраховує, що тристороння зустріч в Абу-Дабі відбудеться до 10 листопада
Київ • УНН
Зеленський очікує технічну зустріч України, США та росії в Абу-Дабі 6–10 листопада. Наразі на порядку денному - підготовка переговорів лідерів.
Президент України Володимир Зеленський розраховує, що тристороння зустріч за участі американців і росіян відбудеться між 6 і 10 листопада. Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає УНН.
Деталі
На технічному рівні тристороння зустріч в Абу-Дабі відбудеться. Є чутливі моменти на Близькому Сході, але, я думаю, що ми не маємо змінювати дату. Нам потрібно провести зустріч. Я сподіваюся, між 6 і 10 листопада. Ми чекаємо на американську сторону. Ми сподіваємося, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів. Це буде 4 листопада
Він додав, що "порядок денний зрозумілий" - підготовка до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.
При цьому Зеленський висловив сподівання, що для цього вистачить однієї-двох зустрічей на технічному рівні.
Президент також наголосив, що Україна з самого початку працювала над тим, як залучити Європу до перемовин.
Ніхто не проти, США дуже підтримують це. Ми попрацюємо над списком тих, хто буде представляти Європу
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що важливі переговори за участю України і росії відбудуться через кілька днів після проміжних виборів у США.