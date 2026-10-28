Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится до 10 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча с участием американцев и россиян состоится в период с 6 по 10 ноября. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Еттеном, передает УНН.

Детали

На техническом уровне трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится. Есть чувствительные моменты на Ближнем Востоке, но, я думаю, что мы не должны менять дату. Нам нужно провести встречу. Я надеюсь, что это произойдет в период с 6 по 10 ноября. Мы ждем американскую сторону. Мы надеемся, что они будут готовы со всеми ответами после своих выборов. Это будет 4 ноября - сказал Зеленский.

Он добавил, что "повестка дня понятна" - подготовка к трехсторонней встрече на уровне лидеров.

При этом Зеленский выразил надежду, что для этого хватит одной-двух встреч на техническом уровне.

Президент также подчеркнул, что Украина с самого начала работала над тем, как привлечь Европу к переговорам.

Никто не против, США очень поддерживают это. Мы поработаем над списком тех, кто будет представлять Европу - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что важные переговоры с участием Украины и россии состоятся через несколько дней после промежуточных выборов в США.