Зеленський назвав можливу дату тристоронніх переговорів із росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що важливі переговори за участю України і росії відбудуться через кілька днів після проміжних виборів у США. Про це повідомило The Sun 28 жовтня, пише УНН.

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Спочатку їх планували на кінець листопада, але "Зеленський заявив The Sun, що це може статися вже 10 листопада", пише видання.

Водночас в оприлюдненому відео інтерв'ю The Sun Президент вказав, що зустріч очікується у першій половині листопада.

Сподіваюся, у нас буде зустріч, тристороння зустріч, це добре, у листопаді. Не знаю, сподіваюся, що це буде перша половина листопада, не друга, але побачимо. Багато що зараз залежить від американських виборів. Ситуації на Близькому Сході - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, за даними ЗМІ, сказав, що переговори в ОАЕ між росією, Україною та США попередньо заплановані на 4 листопада.