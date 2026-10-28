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Зеленський назвав можливу дату тристоронніх переговорів із росією

Київ • УНН

 • 7252 перегляди

Зеленський заявив, що тристороння зустріч України, росії та США може відбутися вже 10 листопада або в першій половині місяця.

Зеленський назвав можливу дату тристоронніх переговорів із росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що важливі переговори за участю України і росії відбудуться через кілька днів після проміжних виборів у США. Про це повідомило The Sun 28 жовтня, пише УНН.

Деталі

Спочатку їх планували на кінець листопада, але "Зеленський заявив The Sun, що це може статися вже 10 листопада", пише видання.

Водночас в оприлюдненому відео інтерв'ю The Sun Президент вказав, що зустріч очікується у першій половині листопада.

Сподіваюся, у нас буде зустріч, тристороння зустріч, це добре, у листопаді. Не знаю, сподіваюся, що це буде перша половина листопада, не друга, але побачимо. Багато що зараз залежить від американських виборів. Ситуації на Близькому Сході

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, за даними ЗМІ, сказав, що переговори в ОАЕ між росією, Україною та США попередньо заплановані на 4 листопада.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Дональд Туск
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Польща