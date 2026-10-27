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Туск поділився "дуже стримано оптимістичним" враженням після переговорів європейців з путіним

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Туск заявив, що переговори в Абу-Дабі попередньо заплановані на 4 листопада. Він закликав не мати ілюзій щодо позиції росії.

Туск поділився "дуже стримано оптимістичним" враженням після переговорів європейців з путіним

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на переговори прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та президента Фінляндії Александра Стубба з главою кремля володимиром путіним, детально розповівши про європейські консультації до та після дзвінка. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Деталі

Виступаючи 27 жовтня перед засіданням кабінету міністрів у Варшаві, Туск сказав, що дзвінок відбувся "після консультацій зі мною, серед інших, але передусім з президентом Зеленським та американською стороною,.. що європейським політикам було б добре мати робочий контакт, враховуючи заплановані переговори про припинення вогню, які можуть відбутися в Абу-Дабі".

Він сказав, що переговори в ОАЕ між росією, Україною та США попередньо заплановані на 4 листопада.

Туск підтвердив, що його заздалегідь проінформували про плани на дзвінок, а норвезький прем'єр-міністр Стьоре запевнив його, що він і Стубб готові взяти на себе політичну відповідальність за цю рідкісну взаємодію з путіним і дотримуватимуться узгодженої позиції "коаліції охочих".

Він сказав, що після розмови прем'єр-міністр Фінляндії Стубб проінформував його, сказавши, що "обидві сторони зберігають свої позиції", і що "враження європейської сторони під час розмови було дуже стриманим оптимізмом" щодо шансів на досягнення прогресу в Абу-Дабі.

Туск сказав, що він "дуже обережний" щодо взаємодії з росією, і закликав Стубба та Стьоре бути "пильними" на переговорах з путіним, оскільки "порядок денний та інтереси росії досить чітко визначені, і не слід плекати жодних ілюзій щодо досягнення угоди".

Він сказав, що Стубб і Стьоре також сказали путіну, що безпека північного та східного флангів НАТО "не підлягає обговоренню".

Прем'єр-міністр Польщі також наголосив, що, попри відновлення діалогу, "нічого не змінюється" в "повній підтримці України" Європою або колективних поглядах на "[ширшу] архітектуру безпеки та гарантії безпеки для України".

"Ми не повинні мати жодних ілюзій; зрозуміло, на що грає російська сторона, але я буду постійно підтримувати контакт з усіма, хто має добру волю та віру в те, що угода можлива – або, принаймні, припинення вогню до зими", - сказав Туск, підсумовуючи переговори.

Не уточнюючи джерело свого твердження, Туск сказав, що "три-чотири ночі тому" "росія втратила 2500 осіб" протягом однієї ночі. "Це дає нам уявлення про те, наскільки жахливими можуть бути подальші наслідки цієї війни", - вказав він.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня провели телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним - у продовження перемовин в Осло з Президентом України Володимиром Зеленським і посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 20 жовтня та "у консультації з Україною".

Стубб та Стьоре, як зазначили в офісі фінського президента, "ініціювали розмову, щоб обговорити агресивну війну росії проти України та дипломатичні зусилля щодо припинення війни та сприяння миру та стабільності в Європі".

"Метою розмови було безпосередньо передати президенту путіну повідомлення щодо майбутніх переговорів, які допоможуть припинити війну. Розмова стосувалася майбутніх зустрічей, які відбудуться в Абу-Дабі", зазначили в офісі Стубба.

За словами Стьоре, розмова з путіним тривала 90 хвилин, хоча спочатку на неї відводили лише 20 хвилин.

Після цього Стубб повідомив про "хорошу телефонну розмову" із Президентом України Володимиром Зеленським у межах "зусиль щодо пошуку справедливого та тривалого миру" в Україні.  

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з лідерами Фінляндії і Норвегії. Зі слів Глави держави, вони "чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури". Обговорили і підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-рф, запланованої на листопад на рівні команд, вказав Зеленський.

Юлія Шрамко

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