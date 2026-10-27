Туск поделился "очень сдержанно оптимистичным" впечатлением после переговоров европейцев с путиным

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на переговоры премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с главой кремля владимиром путиным, подробно рассказав о европейских консультациях до и после звонка. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выступая 27 октября перед заседанием кабинета министров в Варшаве, Туск сказал, что звонок состоялся "после консультаций со мной, среди прочих, но прежде всего с президентом Зеленским и американской стороной,.. поскольку европейским политикам было бы хорошо иметь рабочий контакт, учитывая запланированные переговоры о прекращении огня, которые могут состояться в Абу-Даби".

Он сказал, что переговоры в ОАЭ между россией, Украиной и США предварительно запланированы на 4 ноября.

Туск подтвердил, что его заранее проинформировали о планах звонка, а норвежский премьер-министр Стёре заверил его, что он и Стубб готовы взять на себя политическую ответственность за это редкое взаимодействие с путиным и будут придерживаться согласованной позиции "коалиции желающих".

Он сказал, что после разговора премьер-министр Финляндии Стубб проинформировал его, сообщив, что "обе стороны сохраняют свои позиции", и что "впечатление европейской стороны во время разговора было очень сдержанным оптимизмом" относительно шансов на достижение прогресса в Абу-Даби.

Туск сказал, что он "очень осторожно" относится к взаимодействию с россией, и призвал Стубба и Стёре быть "бдительными" на переговорах с путиным, поскольку "повестка дня и интересы россии довольно четко определены, и не следует питать никаких иллюзий относительно достижения соглашения".

Он сказал, что Стубб и Стёре также заявили путину, что безопасность северного и восточного флангов НАТО "не подлежит обсуждению".

Премьер-министр Польши также подчеркнул, что, несмотря на возобновление диалога, "ничего не меняется" в "полной поддержке Украины" Европой или коллективных взглядах на "[более широкую] архитектуру безопасности и гарантии безопасности для Украины".

"Мы не должны иметь никаких иллюзий; понятно, на что играет российская сторона, но я буду постоянно поддерживать контакт со всеми, кто имеет добрую волю и веру в то, что соглашение возможно — или, по крайней мере, прекращение огня до зимы", — сказал Туск, подводя итоги переговоров.

Не уточняя источник своего утверждения, Туск сказал, что "три-четыре ночи назад" "россия потеряла 2500 человек" за одну ночь. "Это дает нам представление о том, насколько ужасными могут быть дальнейшие последствия этой войны", — указал он.

Напомним

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб 27 октября провели телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным — в продолжение переговоров в Осло с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 20 октября, а также "в консультации с Украиной".

Стубб и Стёре, как отметили в офисе президента Финляндии, "инициировали разговор, чтобы обсудить агрессивную войну россии против Украины и дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе".

"Целью разговора было напрямую передать президенту путину послание относительно будущих переговоров, которые помогут прекратить войну. Разговор касался будущих встреч, которые состоятся в Абу-Даби", — отметили в офисе Стубба.

По словам Стёре, разговор с путиным длился 90 минут, хотя первоначально на него отводили всего 20 минут.

После этого Стубб сообщил о "хорошем телефонном разговоре" с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "усилий по поиску справедливого и длительного мира" в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности разговора с лидерами Финляндии и Норвегии. По словам Главы государства, они "четко сказали российскому руководителю о том, что необходимы реальные деэскалационные шаги в отношении нашей энергетики и инфраструктуры". Обсудили также подготовку трехсторонней встречи Украина—США—рф, запланированной на ноябрь на уровне команд, указал Зеленский.