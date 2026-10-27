Стубб і Стьоре провели "хорошу розмову" із Зеленським після переговорів з путіним
Київ • УНН
Лідери Фінляндії та Норвегії провели із Зеленським телефонну розмову про пошук справедливого миру. Раніше вони говорили з путіним.
Президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня підтвердив "хорошу телефонну розмову" із Президентом України Володимиром Зеленським у межах "зусиль щодо пошуку справедливого та тривалого миру" в Україні, пише УНН.
Ми з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре провели хорошу телефонну розмову із Зеленським
"Ми обговорили нашу попередню розмову з президентом путіним", - зазначив президент Фінляндії.
Стубб наголосив: "Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть підтримувати Україну та зусилля щодо пошуку справедливого та тривалого миру".
Сторони знову запланували переговори у такому форматі.
За даними МЗС України, 27-28 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме з візитом у Гельсінкі, де в ці дні збираються міністри закордонних справ нордичних країн.
Окремо в Гельсінкі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Фінляндії та Норвегії в особливому тристоронньому форматі. У цьому ж форматі 20 жовтня в Осло зустрілися лідери трьох країн — Володимир Зеленський, Александр Стубб і Йонас Гар Стьоре.
"Міністри працюватимуть над втіленням їхніх домовленостей", - наголосили у МЗС України.
Нагадаємо
Перед цим прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня провели телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним - у продовження перемовин в Осло з Президентом України Володимиром Зеленським і посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 20 жовтня та "у консультації з Україною".
Стубб та Стьоре, як зазначили в офісі фінського президента, "ініціювали розмову, щоб обговорити агресивну війну росії проти України та дипломатичні зусилля щодо припинення війни та сприяння миру та стабільності в Європі".
"Метою розмови було безпосередньо передати президенту путіну повідомлення щодо майбутніх переговорів, які допоможуть припинити війну. Розмова стосувалася майбутніх зустрічей, які відбудуться в Абу-Дабі", зазначили в офісі Стубба.
За повідомленням AFP, Стубб і Стьоре після цього поінформували Президента України Володимира Зеленського про свої переговори.