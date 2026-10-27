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Стубб и Стёре провели "хороший разговор" с Зеленским после переговоров с путиным

Киев • УНН

 • 4054 просмотра

Лидеры Финляндии и Норвегии провели с Зеленским телефонный разговор о поиске справедливого мира. Ранее они говорили с путиным.

Стубб и Стёре провели "хороший разговор" с Зеленским после переговоров с путиным

Президент Финляндии Александр Стубб 27 октября подтвердил "хороший телефонный разговор" с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "усилий по поиску справедливого и долгосрочного мира" в Украине, пишет УНН.

Мы с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере провели хороший телефонный разговор с Зеленским

- написал Стубб в X.

"Мы обсудили наш предыдущий разговор с президентом путиным", — отметил президент Финляндии.

Стубб подчеркнул: "Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину и усилия по поиску справедливого и долгосрочного мира".

Стороны вновь запланировали переговоры в таком формате.

По данным МИД Украины, 27–28 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет находиться с визитом в Хельсинки, где в эти дни собираются министры иностранных дел северных стран.

Отдельно в Хельсинки состоится встреча министров иностранных дел Украины, Финляндии и Норвегии в особом трехстороннем формате. В этом же формате 20 октября в Осло встретились лидеры трех стран — Владимир Зеленский, Александр Стубб и Йонас Гар Стере.

"Министры будут работать над воплощением их договоренностей", — подчеркнули в МИД Украины. 

Напомним

Перед этим премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб 27 октября провели телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным — в продолжение переговоров в Осло с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 20 октября и "в консультации с Украиной".

Стубб и Стере, как отметили в офисе финского президента, "инициировали разговор, чтобы обсудить агрессивную войну россии против Украины и дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе".

"Целью разговора было непосредственно передать президенту путину послание относительно будущих переговоров, которые помогут прекратить войну. Разговор касался будущих встреч, которые состоятся в Абу-Даби", — отметили в офисе Стубба.

Как сообщает AFP, Стубб и Стере после этого проинформировали Президента Украины Владимира Зеленского о своих переговорах.

Юлия Шрамко

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