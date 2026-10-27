Стубб и Стёре провели "хороший разговор" с Зеленским после переговоров с путиным
Киев • УНН
Лидеры Финляндии и Норвегии провели с Зеленским телефонный разговор о поиске справедливого мира. Ранее они говорили с путиным.
Президент Финляндии Александр Стубб 27 октября подтвердил "хороший телефонный разговор" с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "усилий по поиску справедливого и долгосрочного мира" в Украине, пишет УНН.
Мы с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере провели хороший телефонный разговор с Зеленским
"Мы обсудили наш предыдущий разговор с президентом путиным", — отметил президент Финляндии.
Стубб подчеркнул: "Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину и усилия по поиску справедливого и долгосрочного мира".
Стороны вновь запланировали переговоры в таком формате.
По данным МИД Украины, 27–28 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет находиться с визитом в Хельсинки, где в эти дни собираются министры иностранных дел северных стран.
Отдельно в Хельсинки состоится встреча министров иностранных дел Украины, Финляндии и Норвегии в особом трехстороннем формате. В этом же формате 20 октября в Осло встретились лидеры трех стран — Владимир Зеленский, Александр Стубб и Йонас Гар Стере.
"Министры будут работать над воплощением их договоренностей", — подчеркнули в МИД Украины.
Напомним
Перед этим премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб 27 октября провели телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным — в продолжение переговоров в Осло с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 20 октября и "в консультации с Украиной".
Стубб и Стере, как отметили в офисе финского президента, "инициировали разговор, чтобы обсудить агрессивную войну россии против Украины и дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе".
"Целью разговора было непосредственно передать президенту путину послание относительно будущих переговоров, которые помогут прекратить войну. Разговор касался будущих встреч, которые состоятся в Абу-Даби", — отметили в офисе Стубба.
Как сообщает AFP, Стубб и Стере после этого проинформировали Президента Украины Владимира Зеленского о своих переговорах.