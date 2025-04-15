Ножовий напад в Осло: є один поранений, двоє підозрюваних затримані

Двоє молодих людей були затримані поліцією в Осло після того, як одна людина була поранена в результаті нападу з ножем - це вже третій подібний інцидент із застосуванням ножів у місті за останні два дні.