путін демонструє подвійні підходи, відправляючи переговорників до США та одночасно нарощуючи військову міць. Його стратегія спрямована на затягування переговорів та просування на полі бою.
В Осло розпочалася зустріч Зеленського та Стере. Вони обговорять гарантії безпеки, постачання F-16, артилерії, інвестиції у виробництво зброї та спільний європейський план.
Норвезький парламент збільшив допомогу Україні з 1,4 до 3,2 млрд доларів на 2024 рік. Частина коштів спрямують на виробництво українських дронів та систем ППО.
Влада Осло заборонила використання одноразових стаканчиків, яких щороку використовували близько 3 млн. Місто планує впровадити систему багаторазових контейнерів з автоматами повернення та заставою.
Маріуса Борга Хойбі, сина кронпринцеси Метте-Маріт, звільнили з-під варти після звинувачень у зґвалтуванні. Поліція Осло продовжує розслідування та повідомляє про ще одну справу, пов'язану з сексуальними злочинами.
В Осло затримали 20-річного охоронця посольства США за підозрою у шпигунстві на користь РФ та Ірану. Чоловіку загрожує до 13 років ув'язнення за передачу секретної інформації.
Норвезький терорист Андерс Брейвік подав друге клопотання про умовно-дострокове звільнення. На судове засідання він прийшов з вибритою літерою "Z" на скроні, вже вдруге висловлюючи підтримку російському вторгненню в Україну.
Маріуса Борга Хейбі, сина кронпринцеси Метте-Маріт, заарештували в Осло за підозрою у зґвалтуванні. Це вже не перший арешт 27-річного чоловіка, якому раніше висували звинувачення у насильстві та погрозах.
Норвегія долучиться до прямого фінансування виробництва українського озброєння та техніки. Під час візиту до Осло міністр оборони Умєров домовився про нову "норвезьку модель" інвестування в оборонні технології.
Глобальні викиди CO₂ від викопного палива зростуть на 0,8% у 2024 році, досягнувши 37,4 млрд метричних тонн. Існує 50% ймовірність перевищення потепління на 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.
Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.
27-річного Маріуса Борг Хойбі, сина кронпринцеси Норвегії, заарештували за звинуваченням у нападі на жінку в Осло. Потерпілу з струсом мозку доставили до лікарні, а Маріуса звільнили після 30 годин ув'язнення.
27-річний Маріус Борг Хойбі обвинувачується в нанесенні тілесних ушкоджень жінці в Осло. Його протримали під вартою 30 годин і відпустили до суду, а кронпринцеса відклала поїздку на Олімпіаду в Париж.
Українські черлідери вибороли першу в історії України ліцензію на участь у Всесвітніх іграх 2025 року в Ченду, Китай, після перемоги в кількох категоріях на чемпіонаті Європи в Осло, Норвегія.
В Осло поліція затримала двох підозрюваних після нападу з ножем на 40-річного чоловіка, який отримав незначні поранення.
Двоє молодих людей були затримані поліцією в Осло після того, як одна людина була поранена в результаті нападу з ножем - це вже третій подібний інцидент із застосуванням ножів у місті за останні два дні.
Норвегія планує збільшити кількість військовозобов'язаних з 9 000 до 13 500 до 2036 року, інвестуючи у військовий навчальний центр поблизу Осло.
Норвегія надає Пентагону доступ до восьми додаткових військових об'єктів у Норвегії в рамках поправки до двосторонньої угоди про оборонну співпрацю до 2022 року.