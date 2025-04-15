$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 2044 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27906 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 158589 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 137449 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 140501 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135564 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135482 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196585 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77656 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164705 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 47343 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 60336 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66379 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57228 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 38049 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16651 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 26364 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57441 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66575 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 158589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8560 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13560 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15425 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111063 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112600 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Осло

Новини по темi

Дволика стратегія: путін демонструє подвійні підходи у вирішенні "українського питання" - NBC News

путін демонструє подвійні підходи, відправляючи переговорників до США та одночасно нарощуючи військову міць. Його стратегія спрямована на затягування переговорів та просування на полі бою.

Війна • 5 квітня, 20:12 • 11800 перегляди

Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії: говоритимуть про F-16, безпеку та дипломатію зі США

В Осло розпочалася зустріч Зеленського та Стере. Вони обговорять гарантії безпеки, постачання F-16, артилерії, інвестиції у виробництво зброї та спільний європейський план.

Війна • 20 березня, 13:40 • 11545 перегляди

Спільне виробництво зброї та ППО: Зеленський провів розмову з прем'єром Норвегії

Норвезький парламент збільшив допомогу Україні з 1,4 до 3,2 млрд доларів на 2024 рік. Частина коштів спрямують на виробництво українських дронів та систем ППО.

Війна • 29 листопада, 21:04 • 29555 перегляди

Осло повністю відмовилося від одноразових стаканчиків

Влада Осло заборонила використання одноразових стаканчиків, яких щороку використовували близько 3 млн. Місто планує впровадити систему багаторазових контейнерів з автоматами повернення та заставою.

Новини Світу • 29 листопада, 05:44 • 16887 перегляди

Сина кронпринцеси Норвегії, звинувачувоного у зґвалтуванні, звільнили з-під варти

Маріуса Борга Хойбі, сина кронпринцеси Метте-Маріт, звільнили з-під варти після звинувачень у зґвалтуванні. Поліція Осло продовжує розслідування та повідомляє про ще одну справу, пов'язану з сексуальними злочинами.

Новини Світу • 29 листопада, 02:16 • 17987 перегляди

У Норвегії охоронець посольства США шпигував на користь рф та Ірану

В Осло затримали 20-річного охоронця посольства США за підозрою у шпигунстві на користь РФ та Ірану. Чоловіку загрожує до 13 років ув'язнення за передачу секретної інформації.

Новини Світу • 22 листопада, 02:29 • 21288 перегляди

Норвезький терорист Андерс Брейвік виступив у суді з виголеною літерою "Z" на скроні

Норвезький терорист Андерс Брейвік подав друге клопотання про умовно-дострокове звільнення. На судове засідання він прийшов з вибритою літерою "Z" на скроні, вже вдруге висловлюючи підтримку російському вторгненню в Україну.

Новини Світу • 19 листопада, 14:13 • 14072 перегляди

Син кронпринцеси Метте-Марит заарештований за підозрою у зґвалтуванні

Маріуса Борга Хейбі, сина кронпринцеси Метте-Маріт, заарештували в Осло за підозрою у зґвалтуванні. Це вже не перший арешт 27-річного чоловіка, якому раніше висували звинувачення у насильстві та погрозах.

Новини Світу • 19 листопада, 11:05 • 11188 перегляди

Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки - Умєров

Норвегія долучиться до прямого фінансування виробництва українського озброєння та техніки. Під час візиту до Осло міністр оборони Умєров домовився про нову "норвезьку модель" інвестування в оборонні технології.

Війна • 15 листопада, 12:53 • 19129 перегляди

Новий рекорд викидів CO₂ очікується у 2024: чому це важливо для планети

Глобальні викиди CO₂ від викопного палива зростуть на 0,8% у 2024 році, досягнувши 37,4 млрд метричних тонн. Існує 50% ймовірність перевищення потепління на 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.

Новини Світу • 13 листопада, 08:12 • 16784 перегляди

Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.

Війна • 4 жовтня, 13:42 • 175925 перегляди

Сина норвезької кронпринцеси заарештували за напад на жінку

27-річного Маріуса Борг Хойбі, сина кронпринцеси Норвегії, заарештували за звинуваченням у нападі на жінку в Осло. Потерпілу з струсом мозку доставили до лікарні, а Маріуса звільнили після 30 годин ув'язнення.

Суспільство • 12 серпня, 01:18 • 31172 перегляди

Старшого сина кронпринцеси Норвегії заарештували після нападу на жінку

27-річний Маріус Борг Хойбі обвинувачується в нанесенні тілесних ушкоджень жінці в Осло. Його протримали під вартою 30 годин і відпустили до суду, а кронпринцеса відклала поїздку на Олімпіаду в Париж.

Новини Світу • 7 серпня, 08:54 • 19738 перегляди

Українські черлідери здобули першу в історії ліцензію на Всесвітні ігри 2025 року

Українські черлідери вибороли першу в історії України ліцензію на участь у Всесвітніх іграх 2025 року в Ченду, Китай, після перемоги в кількох категоріях на чемпіонаті Європи в Осло, Норвегія.

Спорт • 28 червня, 23:33 • 21536 перегляди

Поліція заарештувала двох людей за напад з ножем на чоловіка в Осло

В Осло поліція затримала двох підозрюваних після нападу з ножем на 40-річного чоловіка, який отримав незначні поранення.

Новини Світу • 17 червня, 01:55 • 24599 перегляди

Ножовий напад в Осло: є один поранений, двоє підозрюваних затримані

Двоє молодих людей були затримані поліцією в Осло після того, як одна людина була поранена в результаті нападу з ножем - це вже третій подібний інцидент із застосуванням ножів у місті за останні два дні.

Кримінал та НП • 15 червня, 20:32 • 25823 перегляди

Норвегія слідом за Данією планує збільшити чисельність військовозобов’язаних

Норвегія планує збільшити кількість військовозобов'язаних з 9 000 до 13 500 до 2036 року, інвестуючи у військовий навчальний центр поблизу Осло.

Новини Світу • 2 квітня, 11:53 • 27309 перегляди

Норвегія надає Пентагону доступ до восьми військових об’єктів на своїй території

Норвегія надає Пентагону доступ до восьми додаткових військових об'єктів у Норвегії в рамках поправки до двосторонньої угоди про оборонну співпрацю до 2022 року.

Новини Світу • 3 лютого, 02:06 • 36187 перегляди