Зеленський на тлі зустрічі Віткоффа з путіним розкрив, від чого "багато залежить"
Київ • УНН
Зеленський заявив, що багато залежить від того, чи вдасться сьогодні американській стороні почути від росії щось нове, на тлі зустрічі Віткоффа з путіним. Він також подякував Норвегії за підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський на тлі зустрічі посланця США Стіва Віткоффа з главою кремля володимиром путіним у рф 21 жовтня заявив, що "багато залежить від того, чи вдасться сьогодні американській стороні почути від росії щось нове", пише УНН.
Багато залежить від того, чи вдасться сьогодні американській стороні почути від росії щось нове – про мир, а не про продовження війни
Таку заяву він зробив у той час, як Віткофф розпочав зустріч з путіним у санкт-петербурзі після переговорів з Зеленський в Осло днем раніше.
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Зеленський повідомив, що після цієї зустрічі, яку він провів у тому числі за участю лідерів Фінляндії та Норвегії, він знову зустрівся з очільником норвезького уряду.
"Продовжуємо координуватися з Йонасом Гаром Стьоре щодо наших наступних кроків до справедливого миру. Вранці провели ще одну зустріч із Йонасом в Осло", - вказав Президент.
Він при цьому подякував "усій Норвегії та особисто Йонасу за лідерство в підтримці України – у питаннях оборони, економіки, дипломатії". "Відчуваємо цю підтримку щодня", - наголосив Зеленський.
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