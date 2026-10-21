США сьогодні запропонують путіну тристоронню зустріч із Зеленським і Трампом для завершення війни – Politico

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф під час візиту до росії запропонує володимиру путіну провести тристоронні переговори за участю Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Метою зустрічі стане досягнення домовленостей про припинення вогню в Україні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Віткофф вирушить до санкт-петербурга 21 жовтня, після переговорів із Зеленським у Норвегії. Там він представить російському керівництву мирні пропозиції, які обговорили представники України, США та Європи.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який приймав переговори в Осло, назвав зустріч конструктивною та висловив сподівання, що вона допоможе організувати саміт на найвищому рівні.

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Стів Віткофф завтра вилетить до санкт-петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом та обміняється ідеями, отриманими під час цієї зустрічі, і пропозиціями, над якими працювали європейські та американські колеги – заявив 20 жовтня Стере.

Як пише Politico, у разі згоди сторін це буде перший тристоронній саміт президентів України, США та росії від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Попередні спроби організувати особисту зустріч Зеленського з путіним завершилися безрезультатно.

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Зеленський після переговорів наголосив, що територіальні питання можуть обговорювати лише лідери держав. Він також підкреслив необхідність реальних гарантій безпеки для України.

Український президент зазначив, що будь-яка мирна угода буде прийнятною лише за умови безпосередньої участі Києва в її розробці. Поки невідомо, чи погодиться путін на запропонований формат переговорів.

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