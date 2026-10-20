Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В Осло (Норвегія) 20 жовтня завершилися перемовини США та України, які б мали наблизити завершення бойових дій та мирні переговори. Офіційний Київ на них представляв український лідер Володимир Зеленський, а країну-партнерку — спецпосланець президента США Стів Віткофф (який, до слова, на розмову із пресою не залишився).

Про що говорили союзники та з чим за результатами переговорів вийшов до журналістів на пресконференцію президент України, розповідає УНН.

Серед ключових меседжів, із якими звернувся до світової спільноти та своїх громадян Зеленський, стали можливі гарантії безпеки для України, припинення вогню, відновлення обміну розвідданими зі США, робота Starlink та перспективи тристоронньої зустрічі лідерів України, США і росії. Окремо Глава держави прокоментував позицію кремля щодо енергетичного перемир'я та заявив, що Україна не програє війну, проте продовжує втрачати людей і час.

Україна пропонує новий шлях до миру та тристоронню зустріч лідерів

Володимир Зеленський у своєму короткому вступному слові підкреслив: Україна спільно з європейськими партнерами продовжує працювати над дипломатичними пропозиціями, які можуть сприяти завершенню війни. Офіційний Київ розраховує, що американська сторона розгляне підготовлені ініціативи та передасть їх російському керівництву. Президент також наголосив, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому досягненні миру, однак для цього необхідні конкретні рішення, зокрема на найвищому політичному рівні.

"У нас є чітке бачення того, як досягти миру. У цих зусиллях ми діємо спільно з нашими європейськими та іншими партнерами. Ми хочемо, щоб американська сторона розглянула ці ідеї", — заявив Зеленський.

Однією з ключових пропозицій української сторони залишається організація тристоронньої зустрічі за участю Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна. За словами глави держави, тут є частина питань, які залишаються невирішеними й потребує безпосереднього обговорення між керівниками держав. Зокрема, це стосується територіальних питань та умов завершення війни.

Зеленський також підтвердив, що 21 жовтня Стів Віткофф має вирушити до росії для обговорення напрацювань, підготовлених під час переговорів в Осло.

"Подивимося, що скаже путін", — зазначив український лідер.

Гарантії безпеки: США обговорюють механізм за принципом статті 5 НАТО

Окрему увагу під час переговорів приділили майбутнім гарантіям безпеки для України. Американська сторона вже підтвердила готовність працювати над відповідними механізмами. Зокрема, США розглядають різні варіанти гарантій, включно з моделлю, аналогічною 5-й статті Північноатлантичного договору, а також її спрощеною версією.

"Я вдячний американській стороні за те, що вона знову наголосила: вони будуть надійними. У нас є різні пропозиції; ми говорили, зокрема, про НАТО, про 5-ту статтю, а також про варіант "5-та стаття – полегшена версія", — пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що різні формати гарантій безпеки включені до документа, який американський спецпредставник має передати російській стороні. Також Зеленський ще раз підкреслив, що Україна потребує надійних безпекових зобов'язань після завершення війни, які мають убезпечити державу від повторної російської агресії.

США обговорюють гарантії безпеки Україні за принципом 5-ї статті НАТО

путін відмовився від енергетичного перемир'я

Ще одним питанням перемовин в Осло стала можливість припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Як стверджує Володимир Зеленський, Україна підтримала відповідну ініціативу Сполучених Штатів та запропонувала декілька варіантів домовленостей. Серед них — взаємна відмова від атак на найбільш чутливі об'єкти енергетичного сектору.

"Україна негайно підтримала американську пропозицію енергетичного перемир'я, але росія відповіла продовженням своїх атак", — заявив він.

Президент України пояснив, що Київ готовий утриматися від ударів по чутливих об'єктах російської енергетики, якщо росія припинить атакувати аналогічні об'єкти в Україні. Проте, за його словами, путін відхилив цю пропозицію. Проте, попри відмову кремля, українська сторона продовжує шукати можливі рішення, які дозволили б припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

Зеленський також наголосив, що Україна готова обговорювати різні формати припинення вогню та підтримувати реальні кроки, спрямовані на деескалацію.

США відновили передачу розвідданих Україні

Крім того, під час спілкування з медійниками очільник української держави підтвердив, що ЗСУ знову отримують американські розвідувальні дані, необхідні, зокрема, для раннього попередження про російські балістичні атаки. Президент підкреслив, що ця інформація має критично важливе значення для захисту цивільного населення, оскільки дозволяє своєчасно отримувати сигнали про наближення ракет.

"Ми вдячні за те, що зараз розвіддані ефективно ідуть. Йдеться про систему раннього попередження — це вкрай важливо для наших людей, для дітей і дорослих, адже ми отримуємо сигнал, коли наближаються балістичні ракети", — сказав Зеленський.

Він подякував американській стороні за відновлення відповідної взаємодії та підтвердив, що система раннього попередження наразі працює.

Starlink, Patriot та новий контакт із Рубіо протягом 48 годин

Також Володимир Зеленський повідомив, що 20 жовтня дорогою до Осло провів телефонну розмову з Марко Рубіо. Основними темами стали робота супутникового зв'язку Starlink, постачання ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони та розвідувальна підтримка України. Президент у підсумку назвав розмову конкретною та позитивною.

"Ми обговорили сенситивні проблеми, як зв'язок Starlink, про перехоплювачі, що дуже важливо, про розвідку", — зазначив глава держави.

За його словами, сторони визначили питання, які потребують оперативного вирішення, та домовилися продовжити контакти.

"Ми поділилися речами, які нам треба вирішити, і ми їх вирішимо. Ми вирішили, що через 48 годин ми знову зв'яжемося", — повідомив президент.

Іншими словами, Україна та США планують повернутися до обговорення цих питань у найближчі дві доби.

Проблеми зі Starlink можуть вирішити за дві доби: Зеленський розкрив результати переговорів зі США

Україна не програє війну, але втрачає людей і час

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ситуації на фронті та можливих поступок під час мирних переговорів, Володимир Зеленський відкинув твердження про те, що Україна програє війну. Водночас він визнав, що продовження бойових дій призводить до значних людських втрат і негативно позначається на житті українців.

"Звісно, ми не програємо війну. Але ми втрачаємо людей через російські атаки. Ми втрачаємо людей і час, бо наші діти не бачать, не мають реального життя, дитинства", — наголосив президент.

За його словами, саме необхідність зберегти людські життя — одна з головних причин, через які Україна прагне якнайшвидшого завершення війни. Разом із цим Зеленський наголосив, що стійкість українських військових на полі бою посилює позиції держави під час дипломатичних переговорів.

Президент також висловив сподівання на подальшу допомогу Сполучених Штатів та європейських партнерів у пошуку шляхів припинення російської агресії.

Жодних рішень щодо України без її участі

Окремо Зеленський прокоментував повідомлення про можливу тристоронню зустріч представників США, Китаю та росії. Український лідер наголосив, що країни можуть самостійно визначати формати своїх дипломатичних контактів. Проте будь-які переговори, які стосуються майбутнього України, повинні відбуватися за її безпосередньої участі.

Він закцентував на тому, що рішення щодо українських територій, безпеки та завершення війни не можуть ухвалюватися без представників Києва.

При цьому Зеленський схарактеризував нинішній діалог України зі США та європейськими партнерами як конструктивний, попри складність окремих питань.

Чого очікувати після перемовин в Осло

Подальший розвиток дипломатичного процесу залежатиме, зокрема, від результатів поїздки американського спецпредставника Стіва Віткоффа до росії, запланованої на 21 жовтня. Очікується, що під час переговорів із російським керівництвом він представить пропозиції, які обговорювалися з Україною та європейськими партнерами. За словами президента України Володимира Зеленського, після цього стане зрозумілішою позиція москви щодо запропонованих форматів припинення вогню, гарантій безпеки та можливих переговорів на рівні лідерів.

Паралельно офіційний Київ, за його словами, продовжить консультації зі США щодо військової допомоги, розвідданих та відновлення супутникового зв'язку.

Нагадаємо

Як повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, переговори США та України в Осло минули успішно. За їх підсумками Вашингтон готує новий крок до завершення війни.