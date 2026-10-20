$45.000.1450.530.03
ukenru
19:30 • 36 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло
17:50 • 16465 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море
17:36 • 14964 перегляди
Вашингтон готує новий крок до завершення війни: про що домовилися Україна та США в Осло
Ексклюзив
17:23 • 15499 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
16:52 • 9894 перегляди
НАТО направить літаки й безпілотники в Чорне море після атак на судноплавство
15:36 • 16392 перегляди
Відпустка військових за кордоном: які документи потрібно підготувати для виїзду
15:21 • 14776 перегляди
У Києві частково знеструмлені чотири райони через атаку рф - де призупинено рух електротранспорту
14:43 • 12954 перегляди
У Норвегії розпочалась зустріч Зеленського із спецпосланцем США ВіткоффомPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 13:26 • 15202 перегляди
ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето
20 жовтня, 13:15 • 14341 перегляди
Буданов заявив про важкі перемовини заради миру і спростував захоплення Добропілля
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.5м/с
80%
761мм
Популярнi новини
Скорочення бронювання: урядова ініціатива може дорого коштувати Україні20 жовтня, 10:17 • 28109 перегляди
Від Полтавщини до Луцька - варіанти коротких мандрівок УкраїноюPhoto20 жовтня, 10:39 • 30194 перегляди
Рубіо заявив, що США мають зважувати потребу України у ракетах ППО з іншими20 жовтня, 11:44 • 17760 перегляди
Гран-прі F1 у Остіні: розклад вікенду та розклад сил у чемпіонатіPhotoVideo20 жовтня, 12:13 • 27247 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль13:37 • 20975 перегляди
Публікації
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло19:30 • 18 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море17:50 • 16440 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
Ексклюзив
17:23 • 15485 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль13:37 • 21180 перегляди
Чи можна звільнитися з військової служби, перебуваючи в СЗЧ і які є нюанси: пояснення юриста
Ексклюзив
20 жовтня, 13:08 • 22861 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Йонас Гахр Сторе
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Осло
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Сиве волосся і м'який капелюх - Двейн "Скеля" Джонсон перевтілився до невпізнання заради нової роліPhoto19:08 • 696 перегляди
"Справжня ганьба" - професійна модель розкритикувала вихід Кайлі Дженнер для Victoria's Secret18:40 • 2334 перегляди
У 2028 році в Ліверпулі відкриється масштабний музей гурту The BeatlesPhoto15:55 • 10235 перегляди
Онука Роберта Кеннеді померла у віці 42 років - що відомо про неї та її життяPhoto15:13 • 11274 перегляди
Космічний телескоп Euclid вперше виявив нову кометуPhoto14:06 • 11685 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
The New York Times
Соціальна мережа

Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Зеленський заявив про відновлення розвідданих США та обговорення гарантій безпеки й тристоронньої зустрічі. росія відкинула енергетичне перемир’я.

Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В Осло (Норвегія) 20 жовтня завершилися перемовини США та України, які б мали наблизити завершення бойових дій та мирні переговори. Офіційний Київ на них представляв український лідер Володимир Зеленський, а країну-партнерку — спецпосланець президента США Стів Віткофф (який, до слова, на розмову із пресою не залишився). 

Про що говорили союзники та з чим за результатами переговорів вийшов до журналістів на пресконференцію президент України, розповідає УНН.   

Серед ключових меседжів, із якими звернувся до світової спільноти та своїх громадян Зеленський, стали можливі гарантії безпеки для України, припинення вогню, відновлення обміну розвідданими зі США, робота Starlink та перспективи тристоронньої зустрічі лідерів України, США і росії. Окремо Глава держави прокоментував позицію кремля щодо енергетичного перемир'я та заявив, що Україна не програє війну, проте продовжує втрачати людей і час.

Україна пропонує новий шлях до миру та тристоронню зустріч лідерів

Володимир Зеленський у своєму короткому вступному слові підкреслив: Україна спільно з європейськими партнерами продовжує працювати над дипломатичними пропозиціями, які можуть сприяти завершенню війни. Офіційний Київ розраховує, що американська сторона розгляне підготовлені ініціативи та передасть їх російському керівництву. Президент також наголосив, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому досягненні миру, однак для цього необхідні конкретні рішення, зокрема на найвищому політичному рівні.

"У нас є чітке бачення того, як досягти миру. У цих зусиллях ми діємо спільно з нашими європейськими та іншими партнерами. Ми хочемо, щоб американська сторона розглянула ці ідеї", — заявив Зеленський.

Однією з ключових пропозицій української сторони залишається організація тристоронньої зустрічі за участю Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна. За словами глави держави, тут є частина питань, які залишаються невирішеними й потребує безпосереднього обговорення між керівниками держав. Зокрема, це стосується територіальних питань та умов завершення війни.

Зеленський також підтвердив, що 21 жовтня Стів Віткофф має вирушити до росії для обговорення напрацювань, підготовлених під час переговорів в Осло.

"Подивимося, що скаже путін", — зазначив український лідер. 

Гарантії безпеки: США обговорюють механізм за принципом статті 5 НАТО

Окрему увагу під час переговорів приділили майбутнім гарантіям безпеки для України. Американська сторона вже підтвердила готовність працювати над відповідними механізмами. Зокрема, США розглядають різні варіанти гарантій, включно з моделлю, аналогічною 5-й статті Північноатлантичного договору, а також її спрощеною версією.

"Я вдячний американській стороні за те, що вона знову наголосила: вони будуть надійними. У нас є різні пропозиції; ми говорили, зокрема, про НАТО, про 5-ту статтю, а також про варіант "5-та стаття – полегшена версія", — пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що різні формати гарантій безпеки включені до документа, який американський спецпредставник має передати російській стороні. Також Зеленський ще раз підкреслив, що Україна потребує надійних безпекових зобов'язань після завершення війни, які мають убезпечити державу від повторної російської агресії.

США обговорюють гарантії безпеки Україні за принципом 5-ї статті НАТО20.10.26, 21:17 • 1902 перегляди

путін відмовився від енергетичного перемир'я

Ще одним питанням перемовин в Осло стала можливість припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Як стверджує Володимир Зеленський, Україна підтримала відповідну ініціативу Сполучених Штатів та запропонувала декілька варіантів домовленостей. Серед них — взаємна відмова від атак на найбільш чутливі об'єкти енергетичного сектору.

"Україна негайно підтримала американську пропозицію енергетичного перемир'я, але росія відповіла продовженням своїх атак", — заявив він.

Президент України пояснив, що Київ готовий утриматися від ударів по чутливих об'єктах російської енергетики, якщо росія припинить атакувати аналогічні об'єкти в Україні. Проте, за його словами, путін відхилив цю пропозицію. Проте, попри відмову кремля, українська сторона продовжує шукати можливі рішення, які дозволили б припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

Зеленський також наголосив, що Україна готова обговорювати різні формати припинення вогню та підтримувати реальні кроки, спрямовані на деескалацію.

США відновили передачу розвідданих Україні

Крім того, під час спілкування з медійниками очільник української держави підтвердив, що ЗСУ знову отримують американські розвідувальні дані, необхідні, зокрема, для раннього попередження про російські балістичні атаки. Президент підкреслив, що ця інформація має критично важливе значення для захисту цивільного населення, оскільки дозволяє своєчасно отримувати сигнали про наближення ракет.

"Ми вдячні за те, що зараз розвіддані ефективно ідуть. Йдеться про систему раннього попередження — це вкрай важливо для наших людей, для дітей і дорослих, адже ми отримуємо сигнал, коли наближаються балістичні ракети", — сказав Зеленський.

Він подякував американській стороні за відновлення відповідної взаємодії та підтвердив, що система раннього попередження наразі працює.

Starlink, Patriot та новий контакт із Рубіо протягом 48 годин

Також Володимир Зеленський повідомив, що 20 жовтня дорогою до Осло провів телефонну розмову з Марко Рубіо. Основними темами стали робота супутникового зв'язку Starlink, постачання ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони та розвідувальна підтримка України. Президент у підсумку назвав розмову конкретною та позитивною.

"Ми обговорили сенситивні проблеми, як зв'язок Starlink, про перехоплювачі, що дуже важливо, про розвідку", — зазначив глава держави.

За його словами, сторони визначили питання, які потребують оперативного вирішення, та домовилися продовжити контакти.

"Ми поділилися речами, які нам треба вирішити, і ми їх вирішимо. Ми вирішили, що через 48 годин ми знову зв'яжемося", — повідомив президент.

Іншими словами, Україна та США планують повернутися до обговорення цих питань у найближчі дві доби.

Проблеми зі Starlink можуть вирішити за дві доби: Зеленський розкрив результати переговорів зі США20.10.26, 21:28 • 1438 переглядiв

Україна не програє війну, але втрачає людей і час

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ситуації на фронті та можливих поступок під час мирних переговорів, Володимир Зеленський відкинув твердження про те, що Україна програє війну. Водночас він визнав, що продовження бойових дій призводить до значних людських втрат і негативно позначається на житті українців.

"Звісно, ми не програємо війну. Але ми втрачаємо людей через російські атаки. Ми втрачаємо людей і час, бо наші діти не бачать, не мають реального життя, дитинства", — наголосив президент.

За його словами, саме необхідність зберегти людські життя — одна з головних причин, через які Україна прагне якнайшвидшого завершення війни. Разом із цим Зеленський наголосив, що стійкість українських військових на полі бою посилює позиції держави під час дипломатичних переговорів.

Президент також висловив сподівання на подальшу допомогу Сполучених Штатів та європейських партнерів у пошуку шляхів припинення російської агресії.

Жодних рішень щодо України без її участі

Окремо Зеленський прокоментував повідомлення про можливу тристоронню зустріч представників США, Китаю та росії. Український лідер наголосив, що країни можуть самостійно визначати формати своїх дипломатичних контактів. Проте будь-які переговори, які стосуються майбутнього України, повинні відбуватися за її безпосередньої участі.

Він закцентував на тому, що рішення щодо українських територій, безпеки та завершення війни не можуть ухвалюватися без представників Києва.

При цьому Зеленський схарактеризував нинішній діалог України зі США та європейськими партнерами як конструктивний, попри складність окремих питань.

Чого очікувати після перемовин в Осло

Подальший розвиток дипломатичного процесу залежатиме, зокрема, від результатів поїздки американського спецпредставника Стіва Віткоффа до росії, запланованої на 21 жовтня. Очікується, що під час переговорів із російським керівництвом він представить пропозиції, які обговорювалися з Україною та європейськими партнерами. За словами президента України Володимира Зеленського, після цього стане зрозумілішою позиція москви щодо запропонованих форматів припинення вогню, гарантій безпеки та можливих переговорів на рівні лідерів.

Паралельно офіційний Київ, за його словами, продовжить консультації зі США щодо військової допомоги, розвідданих та відновлення супутникового зв'язку.

Нагадаємо 

Як повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, переговори США та України в Осло минули успішно. За їх підсумками Вашингтон готує новий крок до завершення війни. 

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітикаПублікації
Закони
Санкції
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Стів Віткофф
Йонас Гахр Сторе
Starlink
Марко Рубіо
НАТО
Осло
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Норвегія
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна