Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море

Вашингтон готує новий крок до завершення війни: про що домовилися Україна та США в Осло

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Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну

НАТО направить літаки й безпілотники в Чорне море після атак на судноплавство

Відпустка військових за кордоном: які документи потрібно підготувати для виїзду

У Києві частково знеструмлені чотири райони через атаку рф - де призупинено рух електротранспорту

У Норвегії розпочалась зустріч Зеленського із спецпосланцем США Віткоффом

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ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето

Буданов заявив про важкі перемовини заради миру і спростував захоплення Добропілля

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