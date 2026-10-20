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Вашингтон готує новий крок до завершення війни: про що домовилися Україна та США в Осло

Київ • УНН

 • 13106 перегляди

Переговори США та України в Осло назвали успішними. Віткофф і Кушнер обговорять із Росією пропозиції щодо припинення бойових дій.

Вашингтон готує новий крок до завершення війни: про що домовилися Україна та США в Осло

Перемовини  між США та Україною 20 жовтня відбулися успішно. Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час прессконференції за їх підсумками, передає УНН

"Стів Віткофф (спецпосланець президента США, — ред.)  завтра прилетить до санкт-петербурга", – сказав голова норвезького уряду, говорячи про результати переговорів. 

Він додав, що за підсумками перемовин в Осло спецпосланець США обміняється з рф ідеями та пропозиціями ЄС. Вони в першу чергу стосуватимуться того, як припинити бойові дії в Україні.

У Норвегії розпочалась зустріч Зеленського із спецпосланцем США Віткоффом20.10.26, 17:43 • 12577 переглядiв

Крім того, до росії вирушить також радник президента США у питаннях зовнішньої політики Джаред Кушнер. 

Як на результати перемовин в Осло відреагували в кремлі

Росія вже висловила свою реакцію на перемовини офіційних Києва та Вашингтона. Головний дипломат країни сергій лавров заявив, що росія готова уважно вислухати пропозиції Віткоффа та Кушнера. Однак на "політичні поступки" москва йти не збирається.  

"Ми не робитимемо політичних поступок. Сподіватися потрібно лише на себе. Росія не очікує жодного дива від Вашингтона. США залишаться в кращому разі конкурентами", — резюмував лавров.

Зеленський прибув до Норвегії - говоритиме про ППО та зустрінеться з Віткоффом20.10.26, 14:38 • 3758 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Норвегії, провів переговори зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
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Осло
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Норвегія
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