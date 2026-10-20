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Вашингтон готовит новый шаг к завершению войны: о чем договорились Украина и США в Осло

Киев • УНН

 • 12524 просмотра

Переговоры США и Украины в Осло назвали успешными. Уиткофф и Кушнер обсудят с Россией предложения по прекращению боевых действий.

Вашингтон готовит новый шаг к завершению войны: о чем договорились Украина и США в Осло

Переговоры  между США и Украиной 20 октября прошли успешно. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пресс-конференции по их итогам, передает УНН

"Стив Уиткофф (спецпосланник президента США, — ред.)  завтра прилетит в санкт-петербург", — сказал глава норвежского правительства, говоря о результатах переговоров. 

Он добавил, что по итогам переговоров в Осло спецпосланник США обменяется с рф идеями и предложениями ЕС. В первую очередь они будут касаться того, как прекратить боевые действия в Украине.

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Кроме того, в россию также отправится советник президента США по вопросам внешней политики Джаред Кушнер. 

Как в кремле отреагировали на результаты переговоров в Осло

Россия уже высказала свою реакцию на переговоры официальных Киева и Вашингтона. Главный дипломат страны сергей лавров заявил, что россия готова внимательно выслушать предложения Уиткоффа и Кушнера. Однако на "политические уступки" москва идти не собирается.  

"Мы не будем делать политических уступок. Надеяться нужно только на себя. Россия не ожидает никаких чудес от Вашингтона. США останутся в лучшем случае конкурентами", — резюмировал лавров.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Норвегию, провел переговоры со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
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Вашингтон
Европейский Союз
Норвегия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев