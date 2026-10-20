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Зеленский прибыл в Норвегию — будет говорить о ПВО и встретится с Виткоффом

Киев • УНН

 • 1884 просмотра

Президент встретится с норвежскими лидерами, Стивом Виткоффом и королём Хоконом VIII. Стороны обсудят ПВО и совместное производство.

Зеленский прибыл в Норвегию — будет говорить о ПВО и встретится с Виткоффом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию, где запланировал встречи с представителями норвежской и американской сторон, в частности со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Среди ключевых тем переговоров — усиление украинской ПВО, совместное производство и поиск путей к миру. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Вместе с командой прибыл в Норвегию. Запланированы важные встречи: трехсторонняя — с Йонасом Гаром Стёре и Александром Стуббом, двусторонняя — со Стивом Уиткоффом", — сообщил Зеленский.

По словам президента, во время визита также будут обсуждать укрепление украинской противовоздушной обороны и совместное производство.

Кроме того, Зеленский будет принят королем Норвегии Хоконом VIII и встретится с представителями норвежского парламента — Стортингом.

"Не прекращаем никаких контактов, которые могут помочь миру", — подчеркнул глава государства.

Зеленский направляется в Осло на переговоры с посланниками Трампа - NYT пишет о попытке "навязать" соглашение20.10.26, 12:57 • 2496 просмотров

Ольга Розгон

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