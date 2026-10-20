Зеленский прибыл в Норвегию — будет говорить о ПВО и встретится с Виткоффом
Киев • УНН
Президент встретится с норвежскими лидерами, Стивом Виткоффом и королём Хоконом VIII. Стороны обсудят ПВО и совместное производство.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию, где запланировал встречи с представителями норвежской и американской сторон, в частности со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Среди ключевых тем переговоров — усиление украинской ПВО, совместное производство и поиск путей к миру. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Вместе с командой прибыл в Норвегию. Запланированы важные встречи: трехсторонняя — с Йонасом Гаром Стёре и Александром Стуббом, двусторонняя — со Стивом Уиткоффом", — сообщил Зеленский.
По словам президента, во время визита также будут обсуждать укрепление украинской противовоздушной обороны и совместное производство.
Кроме того, Зеленский будет принят королем Норвегии Хоконом VIII и встретится с представителями норвежского парламента — Стортингом.
"Не прекращаем никаких контактов, которые могут помочь миру", — подчеркнул глава государства.
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