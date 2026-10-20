Зеленский направляется в Осло на переговоры с посланниками Трампа - NYT пишет о попытке "навязать" соглашение

Переговоры Президента Украины Владимира Зеленского с участием посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Осло официально подтвердило правительство Норвегии 20 октября, пишет УНН.

Детали

"Специальные посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встречах по ситуации в Украине в Осло. Они присоединятся к встречам, которые состоятся сегодня в Осло между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Александром Стуббом и премьер-министром Йонасом Гаром Стере", — говорится в заявлении норвежского правительства.

"Украина обратилась с просьбой об участии во встречах специальных посланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Я рад, что они могут принять участие. Дипломатические усилия ранее предпринимались в нескольких странах, и Норвегия и Финляндия рады продолжать эту работу. Цель состоит в том, чтобы направить дипломатические усилия в более конструктивное русло", — прокомментировал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Как сообщается, "Уиткофф отправится в Осло, а Кушнер примет участие дистанционно".

Тем временем, как сообщает народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на мониторинговый ресурс, "самолет президента вылетел в Осло".

Дополнение

О встрече ранее сообщали американские СМИ. Axios указывал, что Уиткофф направляется в Осло, Норвегия, 20 октября для переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По данным издания, "переговоры объединят Украину, европейских союзников и США, которые стремятся разработать мирное предложение для представления россии". А после этого Уиткофф, как сообщается, планирует поехать в россию, где рассчитывает на встречу с главой кремля владимиром путиным и "представить идеи, разработанные в тесной консультации с Украиной и европейскими партнерами".



The New York Times также сообщала о запланированных переговорах, анализируя в публикации последние шаги президента США Дональда Трампа в отношении россии и Украины. В публикации корреспондент The New York Times Дэвид Сенгер указывает на нынешнюю "усиленную решимость Трампа навязать сделку Зеленскому, говоря ему, что не стоит держаться за оккупированные части восточных областей страны, чтобы их сохранить, и что для Украины также можно заработать деньги, если бы она лишь отказалась от своих возражений против сделки, даже если она составлена преимущественно на условиях россии", и что на переговорах в Осло "американское послание" Зеленскому будет заключаться именно в этом.

По данным NYT, на следующий день Уиткофф и Кушнер планируют переговоры с путиным в его родном городе, санкт-петербурге, в рф.