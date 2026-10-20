Зеленский направляется в Осло на переговоры с посланниками Трампа - NYT пишет о попытке "навязать" соглашение

$45.000.1450.530.03
ukenru
Эксклюзив
13:26 • 422 просмотра
ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето
13:15 • 1152 просмотра
Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья
Эксклюзив
13:08 • 2694 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
13:01 • 1056 просмотра
Рубио заверил Зеленского: Трамп не отдавал приказов, чтобы причинить вред Украине - Axios
12:40 • 5294 просмотра
Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактикиPhoto
12:15 • 10148 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto
Эксклюзив
10:25 • 13517 просмотра
Встреча США, россии и Китая не решит судьбу Украины, но создаст опасный прецедент - политолог
07:45 • 21139 просмотра
ЕС ищет ещё €70 млрд для Украины: Euronews узнал о вариантах
20 октября, 06:49 • 21133 просмотра
Зеленский провёл "предметный" разговор с Рубио - говорили о противобаллистике, предупреждении и Starlink
20 октября, 06:46 • 18109 просмотра
Южная Корея отзовет дополнительный персонал посольства из-за пленных КНДР - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
5м/с
57%
760мм
Популярные новости
США больше не участвуют в обороне Украины — Мерц20 октября, 04:15 • 27517 просмотра
Как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой: действенные способы сэкономить на платежах20 октября, 06:17 • 28180 просмотра
Тренды осени: что носят на улицах Киева в 2026 годуPhoto07:38 • 25284 просмотра
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине10:17 • 16294 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto10:39 • 12994 просмотра
публикации
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Эксклюзив
13:08 • 2690 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto12:15 • 10147 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo12:13 • 8910 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto10:39 • 13318 просмотра
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине10:17 • 16619 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Япония
Реклама
УНН Lite
Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактикиPhoto12:40 • 5312 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo12:13 • 8932 просмотра
Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней19 октября, 20:02 • 46624 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда19 октября, 17:50 • 40793 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 38874 просмотра
Актуальное
Отопление
Старлинк
MIM-104 Patriot
Truth Social
Фильм

Зеленский направляется в Осло на переговоры с посланниками Трампа - NYT пишет о попытке "навязать" соглашение

Киев • УНН

 • 2496 просмотра

Правительство Норвегии подтвердило переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Осло при участии лидеров Норвегии и Финляндии. Уиткофф будет лично, Кушнер — дистанционно.

Зеленский направляется в Осло на переговоры с посланниками Трампа - NYT пишет о попытке "навязать" соглашение

Переговоры Президента Украины Владимира Зеленского с участием посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Осло официально подтвердило правительство Норвегии 20 октября, пишет УНН.

Детали

"Специальные посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встречах по ситуации в Украине в Осло. Они присоединятся к встречам, которые состоятся сегодня в Осло между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Александром Стуббом и премьер-министром Йонасом Гаром Стере", — говорится в заявлении норвежского правительства.

"Украина обратилась с просьбой об участии во встречах специальных посланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Я рад, что они могут принять участие. Дипломатические усилия ранее предпринимались в нескольких странах, и Норвегия и Финляндия рады продолжать эту работу. Цель состоит в том, чтобы направить дипломатические усилия в более конструктивное русло", — прокомментировал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Как сообщается, "Уиткофф отправится в Осло, а Кушнер примет участие дистанционно".

Тем временем, как сообщает народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на мониторинговый ресурс, "самолет президента вылетел в Осло". 

Дополнение

О встрече ранее сообщали американские СМИ. Axios указывал, что Уиткофф направляется в Осло, Норвегия, 20 октября для переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По данным издания, "переговоры объединят Украину, европейских союзников и США, которые стремятся разработать мирное предложение для представления россии". А после этого Уиткофф, как сообщается, планирует поехать в россию, где рассчитывает на встречу с главой кремля владимиром путиным и "представить идеи, разработанные в тесной консультации с Украиной и европейскими партнерами".

The New York Times также сообщала о запланированных переговорах, анализируя в публикации последние шаги президента США Дональда Трампа в отношении россии и Украины. В публикации корреспондент The New York Times Дэвид Сенгер указывает на нынешнюю "усиленную решимость Трампа навязать сделку Зеленскому, говоря ему, что не стоит держаться за оккупированные части восточных областей страны, чтобы их сохранить, и что для Украины также можно заработать деньги, если бы она лишь отказалась от своих возражений против сделки, даже если она составлена преимущественно на условиях россии", и что на переговорах в Осло "американское послание" Зеленскому будет заключаться именно в этом.

По данным NYT, на следующий день Уиткофф и Кушнер планируют переговоры с путиным в его родном городе, санкт-петербурге, в рф. 

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
The New York Times
Александр Стабб
Осло
Дональд Трамп
Финляндия
Норвегия
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина