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Віткофф планує поїздку до рф після переговорів з Зеленським в Осло - Axios

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

Стів Віткофф зустрінеться в Осло із Зеленським і європейськими лідерами для підготовки мирної пропозиції для росії. Після цього він планує зустріч із путіним.

Віткофф планує поїздку до рф після переговорів з Зеленським в Осло - Axios

Посланець США Стів Віткофф прямує до Осло у Норвегії 20 жовтня для переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Після цього Віткофф планує поїхати до росії, де розраховує на зустріч з главою кремля володимиром путіним. Про це з посиланням на американського чиновника повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Переговори об'єднають Україну, європейських союзників та США, які прагнуть розробити мирну пропозицію для представлення росії.

Очікується, що в переговорах в Осло візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, представники країн E4 (Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща) та посадовці ЄС та НАТО.

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Американський чиновник заявив, що після Осло Віткофф також планує поїхати до росії, де сподівається зустрітися з главою кремля володимиром путіним та представити ідеї, розроблені в тісній консультації з Україною та європейськими партнерами.

Радник Трампа Джаред Кушнер хворий на грип і не буде присутній на зустрічі в Осло особисто, але братиме участь віртуально, повідомив американський чиновник.

Заплановані зустрічі в Осло ґрунтуються на дискусіях, що відбулися в клубі Віткоффа Shell Bay у районі Маямі, де Зеленський зобов'язався переглянути та просунути низку пропозицій, спрямованих на створення шляху до всеохоплюючої та міцної мирної угоди, додав американський чиновник.

Американський чиновник сказав, що представники Америки, України та Європи протягом останнього тижня працювали разом над розробкою пропозицій.

"Стів і Джаред також розмовляли з президентом Зеленським у неділю, щоб обговорити прогрес та наступні кроки", – сказав американський чиновник.

Очікується, що поїздка також включатиме зусилля щодо забезпечення звільнення Стівена Габбарда, американського вчителя на пенсії, якого, за словами США, незаконно утримують у росії.

На чому зосереджені обговорення

Американський чиновник сказав, що обговорення зосереджені на двох паралельних напрямках:

  • "забезпечення майбутнього України: встановлення суверенного, безпечного та процвітаючого майбутнього для України, включаючи надійні гарантії безпеки, європейську інтеграцію та комплексну післявоєнну економічну структуру, яка відповідає фінансовим потребам України та створює можливості для довгострокового зростання та інвестицій";
    • "створення умов для міцного миру: розробка комплексної пропозиції для росії, яка б враховувала питання, необхідні для припинення війни, встановлювала нову та стійку архітектуру безпеки між росією та Європою, а також досліджувала можливості для післявоєнної економічної співпраці".

      "Президент Трамп розпочав інтенсивний процес розробки комплексної мирної пропозиції з Україною та Європою, і наступним кроком є ​​перевірка, чи може ця робота стати основою для серйозних переговорів з росією", – сказав американський чиновник.

      "Ці дискусії залишаються динамічними, і суттєва робота ще триває. Мета президента Трампа зрозуміла: припинити вбивства, завершити війну та створити умови для міцного миру, який принесе користь Україні, росії, Європі та Сполученим Штатам", - зазначив він.

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      Юлія Шрамко

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