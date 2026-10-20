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The Washington Post

Виткофф планирует поездку в рф после переговоров с Зеленским в Осло - Axios

Киев • УНН

 • 10374 просмотра

Стив Виткофф встретится в Осло с Зеленским и европейскими лидерами для подготовки мирного предложения для россии. После этого он планирует встречу с путиным.

Виткофф планирует поездку в рф после переговоров с Зеленским в Осло - Axios

Посланник США Стив Уиткофф направляется в Осло, Норвегия, 20 октября для переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. После этого Уиткофф планирует отправиться в россию, где рассчитывает встретиться с главой кремля владимиром путиным. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Переговоры объединят Украину, европейских союзников и США, которые стремятся разработать мирное предложение для представления россии.

Ожидается, что в переговорах в Осло примут участие Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, представители стран E4 (Великобритания, Франция, Германия и Польша), а также должностные лица ЕС и НАТО.

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Американский чиновник заявил, что после Осло Уиткофф также планирует отправиться в россию, где надеется встретиться с главой кремля владимиром путиным и представить идеи, разработанные в тесной консультации с Украиной и европейскими партнёрами.

Советник Трампа Джаред Кушнер болен гриппом и не будет лично присутствовать на встрече в Осло, но примет участие виртуально, сообщил американский чиновник.

Запланированные встречи в Осло основаны на дискуссиях, состоявшихся в клубе Уиткоффа Shell Bay в районе Майами, где Зеленский обязался пересмотреть и продвинуть ряд предложений, направленных на создание пути к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению, добавил американский чиновник.

Американский чиновник сказал, что представители Америки, Украины и Европы в течение последней недели совместно работали над разработкой предложений.

"Стив и Джаред также разговаривали с президентом Зеленским в воскресенье, чтобы обсудить прогресс и следующие шаги", — сказал американский чиновник.

Ожидается, что поездка также будет включать усилия по обеспечению освобождения Стивена Хаббарда, американского учителя на пенсии, которого, по словам США, незаконно удерживают в россии.

На чем сосредоточены обсуждения

Американский чиновник сказал, что обсуждения сосредоточены на двух параллельных направлениях:

  • "обеспечение будущего Украины: установление суверенного, безопасного и процветающего будущего для Украины, включая надежные гарантии безопасности, европейскую интеграцию и комплексную послевоенную экономическую структуру, которая отвечает финансовым потребностям Украины и создает возможности для долгосрочного роста и инвестиций";
    • "создание условий для прочного мира: разработка всеобъемлющего предложения для россии, которое учитывало бы вопросы, необходимые для прекращения войны, устанавливало новую и устойчивую архитектуру безопасности между россией и Европой, а также исследовало возможности для послевоенного экономического сотрудничества".

      "Президент Трамп начал интенсивный процесс разработки всеобъемлющего мирного предложения с Украиной и Европой, и следующим шагом является проверка того, может ли эта работа стать основой для серьезных переговоров с россией", — сказал американский чиновник.

      "Эти дискуссии остаются динамичными, и существенная работа еще продолжается. Цель президента Трампа ясна: прекратить убийства, завершить войну и создать условия для прочного мира, который принесет пользу Украине, россии, Европе и Соединенным Штатам", — отметил он.

      Вэнс призвал Украину прекратить удары по энергетике России20.10.26, 03:17 • 29559 просмотров

      Юлия Шрамко

      Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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