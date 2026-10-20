Кушнер и Уиткофф запланировали переговоры в Норвегии по поводу войны в Украине — Reuters

Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и его посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф намерены на этой неделе посетить Норвегию для проведения следующего раунда переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ожидается участие Президента Украины Владимира Зеленского во встречах. При этом график является предварительным и может измениться.

Встречи планируются на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Киевом. Зеленский в последние дни заявил, что скорость работы украинской спутниковой системы Starshield снизилась в результате политического решения США и что США ограничивают обмен разведывательными данными. Американские чиновники отрицают оба этих обвинения - пишет издание.

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Справочно

Украина использует Starshield, произведенный SpaceX, для боевой связи и операций с беспилотниками. Министерство обороны США имеет контракт на Starshield со SpaceX, но позволяет Украине использовать систему.

Украинские чиновники заявили, что ограничение работы Starshield привело к гибели гражданского населения, поскольку военные не смогли перехватить российские удары. На прошлой неделе Reuters сообщило, что приказ об ограничении Starshield поступил из Белого дома.

Илон Маск, генеральный директор SpaceX, на прошлой неделе заявил, что поскольку системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им, любые ограничения скорости или использования определяются военными США или президентом.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями Президента США Дональда Трампа: Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили результаты встречи украинской и американской переговорных команд во Флориде.

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