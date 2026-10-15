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В США подали иск с требованием отстранить Кушнера от должности специального посланника Трампа

Киев • УНН

 • 19208 просмотра

CREW требует отстранить Кушнера или обязать его подать финансовые декларации. В иске его дипломатическая роль связывается с конфликтами интересов.

В США подали иск с требованием отстранить Кушнера от должности специального посланника Трампа

Американская надзорная организация подала в среду иск, утверждая, что нынешняя роль Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа, как одного из ведущих посланников администрации является незаконной и создает многочисленные риски конфликта интересов. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Кушнер имеет огромное влияние на международной арене, «не получив одобрения Сената и не подав ни одной декларации о финансовых доходах и активах», говорится в иске организации «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» (CREW).

Кушнер «не прошел надлежащую проверку для выполнения своих государственных обязанностей и уклоняется от требований прозрачности, призванных гарантировать, что он использует властные полномочия в интересах американского народа, а не в собственных интересах», отмечается в иске.

Истцы требуют отстранить Кушнера от должности или, по крайней мере, обязать его подать финансовые декларации.

В иске упоминается многочисленное количество пересечений интересов в дипломатической и коммерческой деятельности Кушнера.

Он представляет Соединенные Штаты в наиболее резонансных международных конфликтах, в частности участвует в усилиях страны по прекращению войн между Израилем и ХАМАС, Украиной и Россией, а также США и Ираном. Он ведет прямые переговоры с иностранными лидерами

- говорится в иске организации.

«В то же время Кушнер является частным предпринимателем. Он руководит инвестиционной компанией, под управлением которой находятся активы на сумму более 6 миллиардов долларов. Примерно 99% этих активов принадлежат иностранным инвесторам, в частности суверенным фондам Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Компания имеет значительные инвестиции за рубежом, в частности в Израиле», — отмечается в иске. Все это, по мнению истцов, «создает повышенный риск финансовых конфликтов интересов».

В иске также подчеркивается, что «отказ от зарплаты и официального звания не меняет реального характера роли Кушнера: он осуществляет значительные исполнительные властные полномочия и непрерывно делает это на протяжении большей части второго президентского срока Трампа. И это никоим образом не освобождает его от конституционных ограничений, предусмотренных положением о назначении должностных лиц, или от обязанности подавать публичные финансовые декларации в соответствии с законом об этике».

Истцы требуют запретить Кушнеру занимать государственную должность без утверждения Сенатом. В иске также отмечается, что, если он является частным лицом, «осуществление им государственных полномочий нарушало бы доктрину недопустимого делегирования полномочий частным лицам, которая запрещает передавать государственную власть частным структурам».

Трамп обвинил Байдена в войне рф против Украины и объяснил, почему не называет Путина «диктатором»15.10.26, 05:56 • 28654 просмотра

Ольга Розгон

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