В США подали иск с требованием отстранить Кушнера от должности специального посланника Трампа

Американская надзорная организация подала в среду иск, утверждая, что нынешняя роль Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа, как одного из ведущих посланников администрации является незаконной и создает многочисленные риски конфликта интересов. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

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Кушнер имеет огромное влияние на международной арене, «не получив одобрения Сената и не подав ни одной декларации о финансовых доходах и активах», говорится в иске организации «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» (CREW).

Кушнер «не прошел надлежащую проверку для выполнения своих государственных обязанностей и уклоняется от требований прозрачности, призванных гарантировать, что он использует властные полномочия в интересах американского народа, а не в собственных интересах», отмечается в иске.

Истцы требуют отстранить Кушнера от должности или, по крайней мере, обязать его подать финансовые декларации.

В иске упоминается многочисленное количество пересечений интересов в дипломатической и коммерческой деятельности Кушнера.

Он представляет Соединенные Штаты в наиболее резонансных международных конфликтах, в частности участвует в усилиях страны по прекращению войн между Израилем и ХАМАС, Украиной и Россией, а также США и Ираном. Он ведет прямые переговоры с иностранными лидерами - говорится в иске организации.

«В то же время Кушнер является частным предпринимателем. Он руководит инвестиционной компанией, под управлением которой находятся активы на сумму более 6 миллиардов долларов. Примерно 99% этих активов принадлежат иностранным инвесторам, в частности суверенным фондам Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Компания имеет значительные инвестиции за рубежом, в частности в Израиле», — отмечается в иске. Все это, по мнению истцов, «создает повышенный риск финансовых конфликтов интересов».

В иске также подчеркивается, что «отказ от зарплаты и официального звания не меняет реального характера роли Кушнера: он осуществляет значительные исполнительные властные полномочия и непрерывно делает это на протяжении большей части второго президентского срока Трампа. И это никоим образом не освобождает его от конституционных ограничений, предусмотренных положением о назначении должностных лиц, или от обязанности подавать публичные финансовые декларации в соответствии с законом об этике».

Истцы требуют запретить Кушнеру занимать государственную должность без утверждения Сенатом. В иске также отмечается, что, если он является частным лицом, «осуществление им государственных полномочий нарушало бы доктрину недопустимого делегирования полномочий частным лицам, которая запрещает передавать государственную власть частным структурам».

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