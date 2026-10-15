У США подали позов з вимогою усунення Кушнера з посади спеціального посланця Трампа

Наглядова організація США подала позов у середу, стверджуючи, що нинішня роль Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа, як одного з провідних посланців адміністрації є незаконною та створює численні ризики конфлікту інтересів. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

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Кушнер має величезний вплив на міжнародній арені, "не отримавши затвердження Сенату та не подавши жодної декларації про фінансові доходи й активи", йдеться в позові організації "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" (CREW).

Кушнер "не пройшов належної перевірки для виконання своїх державних обов’язків і ухиляється від вимог щодо прозорості, покликаних гарантувати, що він використовує владні повноваження в інтересах американського народу, а не у власних інтересах", зазначається в позові.

Позивачі вимагають усунути Кушнера з його посади або принаймні зобов’язати його подати фінансові декларації.

У позові згадується численна кількість перетинів інтересів у дипломатичній та комерційній діяльності Кушнера.

Він представляє Сполучені Штати в найрезонансніших міжнародних конфліктах, зокрема бере участь у зусиллях країни щодо припинення воєн між Ізраїлем і ХАМАС, Україною та росією, а також США й Іраном. Він веде прямі переговори з іноземними лідерами - йдеться в позові організації.

"Водночас Кушнер є приватним підприємцем. Він керує інвестиційною компанією, в управлінні якої перебувають активи на суму понад 6 мільярдів доларів. Приблизно 99% цих активів належать іноземним інвесторам, зокрема суверенним фондам Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Компанія має значні інвестиції за кордоном, зокрема в Ізраїлі", — зазначається в позові. Усе це, на думку позивачів, "створює підвищений ризик фінансових конфліктів інтересів".

У позові також наголошується, що "відмова від зарплати та офіційного звання не змінює реального характеру ролі Кушнера: він здійснює значні виконавчі владні повноваження й безперервно робить це протягом більшої частини другого президентського терміну Трампа. І це аж ніяк не звільняє його від конституційних обмежень, передбачених положенням про призначення посадовців, або від обов’язку подавати публічні фінансові декларації відповідно до закону про етику".

Позивачі вимагають заборонити Кушнеру обіймати державну посаду без затвердження Сенатом. У позові також зазначається, що, якщо він є приватною особою, "здійснення ним державних повноважень порушуватиме доктрину недопустимого делегування повноважень приватним особам, яка забороняє передавати державну владу приватним структурам".

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