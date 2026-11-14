Україна зазнала третьої поспіль поразки в Лізі націй і опинилася за крок від вильоту в нижчий дивізіон
Київ • УНН
Україна поступилася Північній Ірландії 0:1 і зазнала третьої поразки поспіль у Лізі націй. Поразка від Грузії означатиме виліт.
Збірна України з футболу мінімально поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1 у матчі Ліги націй. Це вже третя поспіль поразка команди під керівництвом італійського тренера Андреа Мальдери, яка суттєво ускладнила українцям боротьбу за збереження місця у своєму дивізіоні, пише УНН.
Деталі
У першому таймі українська збірна більше контролювала м'яч, однак реалізувати свою перевагу не змогла. На перерву команди пішли за нічийного рахунку 0:0.
Після перерви Північна Ірландія почала активніше діяти на контратаках і створювати небезпечні моменти біля воріт України. Одна з таких атак завершилася результативним ударом, який і визначив долю зустрічі.
Українці так і не змогли відігратися, зазнавши третьої поспіль поразки в турнірі.
Тепер на команду Андреа Мальдери чекає вирішальний матч проти збірної Грузії, який відбудеться за кілька днів.
У разі поразки в заключному поєдинку Україна вилетить у нижчий дивізіон Ліги націй. Таким чином, остання гра групового етапу стане визначальною для подальшої долі української збірної в турнірі.
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