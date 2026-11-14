Матч Норвегії та Вельсу за участю зіркового Голанда розсудить українська бригада арбітрів

Український арбітр Олексій Деревінський отримав призначення на матч Ліги націй УЄФА між збірними Норвегії та Вельсу. Поєдинок за участю зіркового норвезького нападника Ерлінга Голанда відбудеться 14 листопада в Осло. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, пише УНН.

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Деревінський працюватиме головним арбітром зустрічі. Допомагатимуть йому на лініях українські судді Олексій Миронов і Світлана Грушко.

Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме ще один представник України – Дмитро Панчишин.

За роботу системи відеодопомоги арбітрам (VAR) відповідатиме бельгієць Ян Ботерберг, а його асистентом стане українець Денис Шурман.

Таким чином, до суддівської бригади матчу Норвегія – Вельс увійшли одразу 5 представників України.

Зустріч відбудеться 14 листопада в столиці Норвегії Осло. Початок матчу запланований на 19:00.

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