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Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров

Киев • УНН

 • 1832 просмотра

Алексей Деревинский возглавит украинскую бригаду на матче Лиги наций Норвегия — Уэльс 14 ноября в Осло. Всего будут работать пятеро украинцев.

Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров

Украинский арбитр Алексей Деревинский получил назначение на матч Лиги наций УЕФА между сборными Норвегии и Уэльса. Поединок с участием звездного норвежского нападающего Эрлинга Холанда состоится 14 ноября в Осло. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, пишет УНН.

Детали

Деревинский будет работать главным арбитром встречи. Помогать ему на линиях будут украинские судьи Алексей Миронов и Светлана Грушко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять еще один представитель Украины — Дмитрий Панчишин.

За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать бельгиец Ян Ботерберг, а его ассистентом станет украинец Денис Шурман.

Таким образом, в судейскую бригаду матча Норвегия — Уэльс вошли сразу 5 представителей Украины.

Встреча состоится 14 ноября в столице Норвегии Осло. Начало матча запланировано на 19:00.

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