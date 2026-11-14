Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров

Украинский арбитр Алексей Деревинский получил назначение на матч Лиги наций УЕФА между сборными Норвегии и Уэльса. Поединок с участием звездного норвежского нападающего Эрлинга Холанда состоится 14 ноября в Осло. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, пишет УНН.

Детали

Деревинский будет работать главным арбитром встречи. Помогать ему на линиях будут украинские судьи Алексей Миронов и Светлана Грушко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять еще один представитель Украины — Дмитрий Панчишин.

За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать бельгиец Ян Ботерберг, а его ассистентом станет украинец Денис Шурман.

Таким образом, в судейскую бригаду матча Норвегия — Уэльс вошли сразу 5 представителей Украины.

Встреча состоится 14 ноября в столице Норвегии Осло. Начало матча запланировано на 19:00.

Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией