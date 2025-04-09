Плей-офф Лиги наций: сборная Украины отправилась в Испанию на подготовку к матчам против Бельгии

Футболисты сборной Украины отправились в Испанию через Польшу для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. К тренировкам привлечены также юниоры.