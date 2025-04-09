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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28040 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Бельгии объявил о пакете помощи Украине в 1 млрд евро на 2025 год и по 1 млрд ежегодно на оборонные нужды. Также, Бельгия передаст Украине 2 F-16 в 2024 и 2 в 2025.

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Бельгия предоставит Украине два F-16 в 2024 году в качестве запчастей, и еще два самолета в 2025 году. Передача состоится после получения Бельгией F-35.

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В Киев прибыли бельгийские министры, чиновников будут сопровождать руководители ОПК

Бельгийские чиновники во главе с премьер-министром прибыли в Киев для демонстрации поддержки Украине и обсуждения сотрудничества в оборонной сфере. Их сопровождают руководители бельгийских оборонных предприятий.

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Прекращение огня в Украине под вопросом из-за разногласий в Европе - WP

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Саммит “Коалиции желающих” в Париже: о чем договорились лидеры стран

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Украина разгромно проиграла Бельгии в плей-офф Лиги наций со счетом 0:3

Сборная Украины по футболу проиграла Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций со счетом 0:3. По сумме двух матчей Украина не смогла повыситься в классе.

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Борьба за выход в Дивизион А Лиги наций: сборная Украины сыграет ответный матч с командой Бельгии

23 марта Украина сыграет с Бельгией ответный матч плей-офф Лиги наций. Победа откроет путь в дивизион А и улучшит позиции при жеребьевке отбора на Евро-2028.

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Сыч и Конопля не помогут сборной во второй игре против Бельгии: защитники покинули расположение команды

Алексей Сыч и Ефим Конопля, травмированные в игре с Бельгией, покинули сборную. Они не сыграют в воскресном ответном матче плей-офф Лиги наций из-за повреждений.

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"Добавили в желании, в высоком прессинге": Ребров прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией

Сергей Ребров заявил, что украинская сборная значительно улучшила игру после перерыва в матче против Бельгии. Он также выразил надежду на быстрое восстановление травмированных Конопли и Сыча.

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Сборная Украины по футболу одержала волевую победу над Бельгией в плей-офф Лиги наций

В первом матче плей-офф Лиги наций украинцы победили бельгийцев со счетом 3:1, проявив волю к победе. Ответный матч состоится 23 марта в Бельгии.

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Ребров подтвердил вирус у Довбика: участие форварда в матче против Бельгии под вопросом

У форварда сборной Украины Артема Довбика выявлена инфекция, поэтому его участие в игре против Бельгии под вопросом. Также команду покинул Таловеров из-за травмы.

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Сборная Украины примет участие в товарищеском турнире в Канаде

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Великобритания и ЕС ведут переговоры о конфискации замороженных активов рф - Bloomberg

Великобритания и ЕС обсуждают конфискацию замороженных российских активов для увеличения расходов на оборону и усиления давления на путина. Переговоры будут включать юридическое и финансовое прикрытие для конфискации.

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Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет от редкой формы рака

Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет от редкой формы рака. Несмотря на ремиссию в апреле 2024, болезнь вернулась, заставив ее прекратить карьеру.

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Плей-офф Лиги наций: сборная Украины отправилась в Испанию на подготовку к матчам против Бельгии

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Ярмоленко и Назарина возвращаются: Ребров объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии

Сергей Ребров вызвал 25 игроков в основной состав сборной Украины для матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии. В команду возвращаются Ярмоленко, Назарина и Буяльский.

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