В Украине разработали дрон для перехвата БПЛА "Shahed". Разработчики говорят, что это самый успешный перехватчик.
Украинские представители обсудили с премьер-министром Бельгии вопросы поддержки инициативы по возвращению детей, депортированных рф. Бельгия может создать центр поддержки детей и семей.
Владимир Зеленский заявил, что силы обороны взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне россии. Он считает, что это важный сигнал для США.
10 апреля состоится встреча "коалиции желающих" по размещению войск в Украине. 11 апреля на Рамштайне обсудят ПВО и производство оружия.
Премьер Бельгии объявил о пакете помощи Украине в 1 млрд евро на 2025 год и по 1 млрд ежегодно на оборонные нужды. Также, Бельгия передаст Украине 2 F-16 в 2024 и 2 в 2025.
Бельгия предоставит Украине два F-16 в 2024 году в качестве запчастей, и еще два самолета в 2025 году. Передача состоится после получения Бельгией F-35.
Бельгийские чиновники во главе с премьер-министром прибыли в Киев для демонстрации поддержки Украине и обсуждения сотрудничества в оборонной сфере. Их сопровождают руководители бельгийских оборонных предприятий.
Премьер-министр Бельгии и министр обороны посетят Киев, чтобы выразить поддержку украинцам.
Huawei уволила двух сотрудников и отстранила третьего из-за причастности к коррупционному скандалу. Их подозревают в даче взятки европейским политикам для лоббирования интересов компании.
Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл Тур Фландрии во второй раз, после забега на участке Vieux Quaremont. Он опередил бывшего чемпиона мира Мадса Педерсена и ван дер Поэля.
Барт де Вевер заявил, что Бельгия не арестует Нетаньяху, даже несмотря на ордер МУС, сославшись на реальную политику. Оппозиция раскритиковала эти слова.
Генерал Каволи заявил о подготовке новой партии F-16 для Украины и расширении обучения пилотов. Украинские силы уже используют F-16 для защиты неба.
Кинофестиваль DOCVILLE в Бельгии отменил показ ленты Russians at War после обращения Посольства Украины. Фильм пытался изобразить российских военных "жертвами обстоятельств".
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Военные планы Лондона и Парижа в отношении Украины столкнулись с нежеланием других европейских государств. Без поддержки США сомневаются в длительном прекращении огня.
В апреле на больших экранах – подборка кинопремьер: от Minecraft до ирландской драмы, триллеров о криптографах и фильмов ужасов об исчезновении.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Доступ к лекарствам на прифронтовых территориях остается критическим из-за боевых действий. Врачи фиксируют разрушение аптек и проблемы с логистикой, особенно для пожилых людей.
Сборная Украины по футболу проиграла Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций со счетом 0:3. По сумме двух матчей Украина не смогла повыситься в классе.
23 марта Украина сыграет с Бельгией ответный матч плей-офф Лиги наций. Победа откроет путь в дивизион А и улучшит позиции при жеребьевке отбора на Евро-2028.
Алексей Сыч и Ефим Конопля, травмированные в игре с Бельгией, покинули сборную. Они не сыграют в воскресном ответном матче плей-офф Лиги наций из-за повреждений.
Сергей Ребров заявил, что украинская сборная значительно улучшила игру после перерыва в матче против Бельгии. Он также выразил надежду на быстрое восстановление травмированных Конопли и Сыча.
В первом матче плей-офф Лиги наций украинцы победили бельгийцев со счетом 3:1, проявив волю к победе. Ответный матч состоится 23 марта в Бельгии.
У форварда сборной Украины Артема Довбика выявлена инфекция, поэтому его участие в игре против Бельгии под вопросом. Также команду покинул Таловеров из-за травмы.
Летом 2025 года сборная Украины примет участие в товарищеском турнире четырех наций в Канаде. Соперниками станут сборные Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара.
Великобритания и ЕС обсуждают конфискацию замороженных российских активов для увеличения расходов на оборону и усиления давления на путина. Переговоры будут включать юридическое и финансовое прикрытие для конфискации.
Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет от редкой формы рака. Несмотря на ремиссию в апреле 2024, болезнь вернулась, заставив ее прекратить карьеру.
Бельгийская полиция провела обыски в офисах Huawei в Брюсселе по подозрению в коррупции евродепутатов. Лоббисты могли платить взятки за влияние на решения ЕС.
Футболисты сборной Украины отправились в Испанию через Польшу для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. К тренировкам привлечены также юниоры.
Сергей Ребров вызвал 25 игроков в основной состав сборной Украины для матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии. В команду возвращаются Ярмоленко, Назарина и Буяльский.