Европейский союз разрабатывает план создания Суверенного технологического фонда объемом до €50 млрд. Его цель — укрепить позиции европейских компаний в сферах искусственного интеллекта и квантовых вычислений, а также уменьшить технологическую зависимость от США и Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По данным издания, фонд будет называться Sovereign Tech Equity Fund (STEF). Он будет инвестировать в европейские технологические компании, предоставляя им более масштабное и долгосрочное финансирование, в частности для проектов с высокими инвестиционными рисками.

Предполагается, что фонд сможет приобретать доли в компаниях, работающих над передовыми технологиями. Таким образом Брюссель стремится помочь европейским разработчикам не только создавать инновации, но и масштабировать бизнес в пределах Европы.

Европейская комиссия рассматривает возможность использования средств ЕС в качестве стартового капитала. При этом на каждый вложенный евро планируют привлекать до шести евро частных инвестиций.

Окончательная модель финансирования фонда пока не определена. По информации FT, Еврокомиссия намерена представить подробности инициативы в феврале, когда лидеры ЕС будут обсуждать вопросы конкурентоспособности европейской экономики на встрече в бельгийском Алден-Бизене.

По словам европейского комиссара по технологическим вопросам Хенны Вирккунен, сумма в €50 млрд составляет примерно десятую часть средств, которые, по оценке Еврокомиссии, необходимы для достижения полного технологического суверенитета Европы.

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