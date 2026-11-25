Європейський Союз розробляє план створення Суверенного технологічного фонду обсягом до €50 млрд. Його мета — зміцнити позиції європейських компаній у сферах штучного інтелекту та квантових обчислень, а також зменшити технологічну залежність від США та Китаю. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, пише УНН.

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За даними видання, фонд матиме назву Sovereign Tech Equity Fund (STEF). Він інвестуватиме в європейські технологічні компанії, надаючи їм масштабніше та довгострокове фінансування, зокрема для проєктів із високими інвестиційними ризиками.

Передбачається, що фонд зможе купувати частки в компаніях, які працюють над передовими технологіями. Таким чином Брюссель прагне допомогти європейським розробникам не лише створювати інновації, а й масштабувати бізнес у межах Європи.

Європейська комісія розглядає можливість використання коштів ЄС як стартового капіталу. Водночас на кожне вкладене євро планують залучати до шести євро приватних інвестицій.

Остаточну модель фінансування фонду поки не визначено. За інформацією FT, Єврокомісія має намір представити подробиці ініціативи в лютому, коли лідери ЄС обговорюватимуть питання конкурентоспроможності європейської економіки на зустрічі в бельгійському Алден-Бізені.

За словами європейської комісарки з технологічних питань Генни Вірккунен, сума в €50 млрд становить приблизно десяту частину коштів, які, за оцінкою Єврокомісії, необхідні для досягнення повного технологічного суверенітету Європи.

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