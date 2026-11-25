Основний удар рф цієї ночі був по енергетиці України, у тому числі по газовій інфраструктурі, також ворог атакував логістичні шляхи на півдні країни. Про це повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький 25 листопада, повідомивши деталі показавши наслідки, пише УНН.

Цієї ночі основний удар був по енергетиці: підстанціях, генеруючих об'єктах, лініях електропередачі та газовій інфраструктурі - написав Корецький у соцмережах.

У Групі Нафтогаз уточнили, що "цієї ночі російський безпілотник влучив в об’єкт газовидобувної інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині". "Внаслідок удару виникла пожежа. Роботу об’єкта наразі зупинено", - вказали у Нафтогазі.

"росія робить все можливе, щоб залишити українців без тепла взимку. Наслідки цього удару будуть оцінені щойно дозволить безпекова ситуація", — зазначив в.о. голови правління Групи Нафтогаз Сергій Федоренко.

"Є руйнування в Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях. Найскладніша ситуація - у Запоріжжі, туди зараз вся увага", - зазначив Корецький.

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Енергетики, зі слів Прем'єра, вживають всіх заходів, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Також ворог бив по логістичних шляхах на півдні країни. Пошкоджені цивільні об'єкти та житлові будинки. На Київщині загинула людина", - вказав Прем'єр.

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