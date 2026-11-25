Міністри оборони України та Норвегії Євгеній Хмара і Торе Сандвік підписали угоду про співпрацю щодо впровадження української бойової системи DELTA у норвезькій армії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Україна надасть норвезьким партнерам доступ до складових DELTA для її впровадження та розвитку.

Водночас наші домовленості не передбачають передачу бойових чи інших оперативних даних з України. Норвегія отримає безпечний та перевірений війною цифровий інструмент, який буде адаптований під її оборонні потреби - уточнив Хмара.

Вказується, що Норвегія зможе використовувати та адаптовувати систему, а також долучатися до її подальшого розвитку. Сторони також обмінюватимуться досвідом щодо впровадження, застосування та навчання у роботі з бойовою екосистемою.

Нагадаємо

У Німеччині створять спільне підприємство з виробництва українських розвідувальних БпЛА. Перші тисячі дронів планують виготовити у 2027 році.

Британія та Норвегія профінансують будівництво двох сучасних бойових катерів для України