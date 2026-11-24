У Нью-Йорку відбулася прем’єра документального фільму "Попіл і олівці" режисера Євгенія Афінеєвського, відомого стрічками "Зима у вогні" та "Свобода у вогні". Фільм розповідає історії восьми українських дітей, чиє життя змінила російська агресія: вони пережили обстріли, тяжкі поранення, окупацію, полон і примусове вивезення до росії, передає УНН із посиланням на Kinomania.

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Нині "Попіл і олівці" (Ash and Crayons) демонструється в нью-йоркському кінотеатрі Village East by Angelika. З 4 грудня стрічку планують показувати більш ніж у 100 кінотеатрах США. В український прокат фільм вийде 3 грудня 2026 року.

У центрі стрічки – особисті історії восьми юних українців. Роман Олексів із Вінниці пережив тяжкі опіки внаслідок російського ракетного удару, а після лікування та реабілітації повернувся до активного життя й захопився бальними танцями. Олександра Паскаль після ампутації ноги продовжила займатися гімнастикою. Владислав Буряк, який підлітком опинився в російському полоні, мріє стати дипломатом.

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Окрему увагу режисер приділяє незаконному вивезенню українських дітей до Росії. Серед героїв фільму – Богдан Єрмохін, якого примусово вивезли з окупованого Маріуполя, але згодом він зміг повернутися додому.

Стрічка поєднує документальні кадри, особисті свідчення дітей та анімацію українських митців. Через історії героїв фільм говорить про наслідки війни для наймолодших українців, їхню здатність долати пережите та зберігати мрії про майбутнє.

"Попіл і олівці" – документальний фільм виробництва України, Великої Британії та США. Режисер – Євгеній Афінеєвський. Тривалість – 99 хвилин.