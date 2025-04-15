СБУ затримала трьох агентів ГРУ у Вінниці, які готували підрив авто ЗСУ та будівлі поліції. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення за держзраду.
Через ранкові обстріли 14 квітня скасовано рейси поїздів №963 сполученням Новгород-Сіверський – Семенівка та №964 сполученням Семенівка – Терещенська.
У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
Додатковий рейс поїзда №117/118 Київ - Вінниця - Жмеринка відправиться 21 квітня. Квитки вже у продажу онлайн та в касах вокзалів.
У вінницькому ліцеї вчитель вдарив учня 10 класу через те, що той не реагував на зауваження. Поліція відкрила кримінальне провадження та проводить слідчі дії.
В Україні запрацювали центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Допомогу надаватимуть регіональні представники та інші фахівці.
2 квітня на Вінниччині сталось ДТП: зіткнулись Tesla та Honda. В результаті аварії загинув 51-річний пасажир Honda, водіїв з травмами госпіталізовано.
З 1 квітня висновки ВЛК створюватимуться онлайн та автоматично потраплятимуть до реєстру "Оберіг". Більше не потрібно буде особисто відносити їх до ТЦК.
39-річну жінку підозрюють у крадіжці речей з могили Назарія Гринцевича, наймолодшого оборонця "Азовсталі". Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
Суд відправив під варту посадовицю Вінницького ТЦК та її спільника без права застави. Їх підозрюють у побитті військовозобов’язаного, який мав бронювання.
У Вінниці поліція розслідує крадіжку ритуальних речей з могили Назарія Гринцевича. Зникли дерев’яна булава із Закарпаття та три коштовні свічки.
У вінницькому ТРЦ обвалилася металева конструкція стелі, внаслідок чого постраждала відвідувачка. Поліція розпочала розслідування за фактом порушення вимог пожежної безпеки.
Укрзалізниця частково компенсує незручності через кібератаку. Пасажирів з паперовими квитками чекають безкоштовні зали очікування та чай.
Наталія Калмикова задекларувала 567 322 грн доходу за минулий рік. Вона володіє землею, будинком на Вінниччині, двома квартирами у Вінниці та автомобілем CITROEN C3.
6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг Run4Victory Напівмарафон. Зібрані кошти підуть на підтримку 118 окремої бригади ТрО та місцевих військових частин.
24-річний вінничанин провалився під кригу, катаючись на ковзанах. Чоловіка врятували перехожі, які витягли його з води раніше, ніж прибули рятувальники.
Сергій Жадан, Ахтем Сеітаблаєв та інші діячі культури долучились до проєкту #нечитані_вірші. Ініціатива має на меті відродити творчість маловідомих поетів, знищених у 1920-30-х роках.
У дитячому садку Вінницької області сталася пожежа через несправність пічного опалення на горищі. Рятувальники оперативно загасили вогонь, постраждалих немає.
СБУ затримала керівника комунального закладу та двох лікарів, які за $6500 оформлювали фіктивні медвисновки для ухилянтів. Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
22-річний водій Mercedes-Benz скоїв наїзд на двох 19-річних пішоходів на переході в центрі Вінниці. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі та позбавлення прав на 3 роки.
22-річний водій Mercedes здійснив наїзд на двох 19-річних дівчат на нерегульованому пішохідному переході у Вінниці. Постраждалих госпіталізовано, а водію загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Вінниці чоловік провалився під лід на річці Південний Буг, намагаючись переїхати її на велосипеді. Рятувальники ДСНС витягли постраждалого з води та передали медикам.
У Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та перехожими при затриманні 40-річного чоловіка, який втік від військкомату. Під час сутички поліцейський впустив табельну зброю через штовхання з боку перехожого.
13 січня в західних, північних та Вінницькій областях України очікується ожеледиця на дорогах. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий), що може ускладнити рух транспорту.
У Крижополі стався вибух у кабінеті керівника підприємства, коли туди зайшов колишній працівник. Внаслідок інциденту загинули три людини, ще одна отримала травми.
У Волинській, Полтавській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях скасували графіки відключень світла. Рішення діятиме до окремого розпорядження Укренерго.
На автодорозі між селами Тарасівка та Чечелівка зіткнулися автомобілі Geely та Subaru. Внаслідок аварії загинули четверо людей, ще двоє отримали поранення.
Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру Вінницької області. Завдяки оперативній роботі енергетиків, електропостачання всіх споживачів було відновлено.
У небі над Київщиною зафіксовано рух ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони працюють над нейтралізацією загрози.
У Вінницькій області водійка Opel Zafira під час розвороту виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою Volvo. Внаслідок аварії загинуло троє пасажирів, четверо осіб госпіталізовано.