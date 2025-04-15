Конфлікт у Вінниці за участі поліцейського, ТЦК та цивільних: правоохоронці відреагували

У Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та перехожими при затриманні 40-річного чоловіка, який втік від військкомату. Під час сутички поліцейський впустив табельну зброю через штовхання з боку перехожого.