$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 7114 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 7066 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 9398 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31277 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 161766 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 139659 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142408 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136410 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136258 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196749 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+19°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 49739 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 63226 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 69466 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 61643 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 41707 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 7134 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 7096 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 19117 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 28622 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 61901 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10158 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14374 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16146 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111725 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113210 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Вінниця

Новини по темi

Готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції: у Вінниці затримали агентурну групу гру

СБУ затримала трьох агентів ГРУ у Вінниці, які готували підрив авто ЗСУ та будівлі поліції. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення за держзраду.

Війна • 07:15 • 2744 перегляди

На Чернігівщині через ранкові обстріли рф не курсуватимуть деякі поїзди

Через ранкові обстріли 14 квітня скасовано рейси поїздів №963 сполученням Новгород-Сіверський – Семенівка та №964 сполученням Семенівка – Терещенська.

Суспільство • 14 квітня, 11:52 • 8726 перегляди

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3410 перегляди

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

Додатковий рейс поїзда №117/118 Київ - Вінниця - Жмеринка відправиться 21 квітня. Квитки вже у продажу онлайн та в касах вокзалів.

Суспільство • 13 квітня, 00:01 • 14385 перегляди

"Не реагував на зауваження": у Вінниці вчитель вилаяв і побив учня на уроці, відкрито справу

У вінницькому ліцеї вчитель вдарив учня 10 класу через те, що той не реагував на зауваження. Поліція відкрила кримінальне провадження та проводить слідчі дії.

Кримінал та НП • 4 квітня, 14:46 • 10811 перегляди

В Україні відкрили центри підтримки родин полонених і зниклих: де і як працюють

В Україні запрацювали центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Допомогу надаватимуть регіональні представники та інші фахівці.

Суспільство • 3 квітня, 07:18 • 6652 перегляди

На Вінничині сталось смертельне ДТП з участю Tesla: поліція повідомила деталі

2 квітня на Вінниччині сталось ДТП: зіткнулись Tesla та Honda. В результаті аварії загинув 51-річний пасажир Honda, водіїв з травмами госпіталізовано.

Кримінал та НП • 2 квітня, 15:27 • 15785 перегляди

Висновки ВЛК з 1 квітня оформлюються в електронному вигляді - Умєров

З 1 квітня висновки ВЛК створюватимуться онлайн та автоматично потраплятимуть до реєстру "Оберіг". Більше не потрібно буде особисто відносити їх до ТЦК.

Суспільство • 2 квітня, 10:39 • 18525 перегляди

Вінничанка отримала підозру за крадіжку з могили наймолодшого захисника "Азовсталі" "Грінки"

39-річну жінку підозрюють у крадіжці речей з могили Назарія Гринцевича, наймолодшого оборонця "Азовсталі". Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Суспільство • 2 квітня, 08:19 • 12463 перегляди

Посадовиця Вінницького ТЦК та спільник отримали арешт за побиття чоловіка з бронюванням

Суд відправив під варту посадовицю Вінницького ТЦК та її спільника без права застави. Їх підозрюють у побитті військовозобов’язаного, який мав бронювання.

Війна • 1 квітня, 07:42 • 28152 перегляди

У Вінниці знову викрали речі з могили наймолодшого захисника "Азовсталі" "Грінки": відкрито провадження

У Вінниці поліція розслідує крадіжку ритуальних речей з могили Назарія Гринцевича. Зникли дерев’яна булава із Закарпаття та три коштовні свічки.

Суспільство • 31 березня, 10:23 • 24446 перегляди

У Вінниці в ТРЦ обвалилася стеля: є постраждала, відкрито провадження

У вінницькому ТРЦ обвалилася металева конструкція стелі, внаслідок чого постраждала відвідувачка. Поліція розпочала розслідування за фактом порушення вимог пожежної безпеки.

Суспільство • 27 березня, 11:10 • 20955 перегляди

Укрзалізниця компенсує незручності через кібератаку: зберігайте паперові квитки

Укрзалізниця частково компенсує незручності через кібератаку. Пасажирів з паперовими квитками чекають безкоштовні зали очікування та чай.

Суспільство • 26 березня, 11:58 • 26846 перегляди

Міністр у справах ветеранів Калмикова задекларувала понад 567 тис. грн доходу

Наталія Калмикова задекларувала 567 322 грн доходу за минулий рік. Вона володіє землею, будинком на Вінниччині, двома квартирами у Вінниці та автомобілем CITROEN C3.

Суспільство • 26 березня, 08:38 • 19726 перегляди

Run4Victory: у Черкасах відбудеться масштабний забіг на підтримку воїнів

6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг Run4Victory Напівмарафон. Зібрані кошти підуть на підтримку 118 окремої бригади ТрО та місцевих військових частин.

Суспільство • 12 березня, 17:04 • 22905 перегляди

Катався на ковзанах і провалився у крижану воду: у Вінниці рятували 24-річного чоловіка

24-річний вінничанин провалився під кригу, катаючись на ковзанах. Чоловіка врятували перехожі, які витягли його з води раніше, ніж прибули рятувальники.

Суспільство • 19 лютого, 16:50 • 30989 перегляди

Жадан, Трегубова, Тата Кеплер: відомі українці читають маловідомі вірші Розстріляного відродження

Сергій Жадан, Ахтем Сеітаблаєв та інші діячі культури долучились до проєкту #нечитані_вірші. Ініціатива має на меті відродити творчість маловідомих поетів, знищених у 1920-30-х роках.

Суспільство • 18 лютого, 15:48 • 46407 перегляди

На Вінниччині спалахнув дитсадок через несправне пічне опалення

У дитячому садку Вінницької області сталася пожежа через несправність пічного опалення на горищі. Рятувальники оперативно загасили вогонь, постраждалих немає.

Кримінал та НП • 11 лютого, 17:37 • 30764 перегляди

У Вінниці затримали чиновника й двох медиків: підозрюються в допомозі ухилянтам

СБУ затримала керівника комунального закладу та двох лікарів, які за $6500 оформлювали фіктивні медвисновки для ухилянтів. Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Кримінал та НП • 7 лютого, 13:56 • 30256 перегляди

Збив двох 19-річних дівчат на пішохідному переході у Вінниці: водій Mercedes отримав підозру

22-річний водій Mercedes-Benz скоїв наїзд на двох 19-річних пішоходів на переході в центрі Вінниці. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі та позбавлення прав на 3 роки.

Кримінал та НП • 17 січня, 13:05 • 32976 перегляди

У Вінниці Mercedes збив двох 19-річних дівчат на пішохідному переході

22-річний водій Mercedes здійснив наїзд на двох 19-річних дівчат на нерегульованому пішохідному переході у Вінниці. Постраждалих госпіталізовано, а водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

Кримінал та НП • 16 січня, 20:14 • 47141 перегляди

У Вінниці чоловік на велосипеді хотів переїхати річку і провалився під лід

У Вінниці чоловік провалився під лід на річці Південний Буг, намагаючись переїхати її на велосипеді. Рятувальники ДСНС витягли постраждалого з води та передали медикам.

Кримінал та НП • 16 січня, 14:05 • 28986 перегляди

Конфлікт у Вінниці за участі поліцейського, ТЦК та цивільних: правоохоронці відреагували

У Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та перехожими при затриманні 40-річного чоловіка, який втік від військкомату. Під час сутички поліцейський впустив табельну зброю через штовхання з боку перехожого.

Суспільство • 13 січня, 15:23 • 33630 перегляди

Завтра в Україні очікується небезпечна ситуація на дорогах: які області під загрозою

13 січня в західних, північних та Вінницькій областях України очікується ожеледиця на дорогах. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий), що може ускладнити рух транспорту.

Суспільство • 12 січня, 14:39 • 37226 перегляди

Вибух у кабінеті керівника підприємства на Вінниччині: троє загиблих

У Крижополі стався вибух у кабінеті керівника підприємства, коли туди зайшов колишній працівник. Внаслідок інциденту загинули три людини, ще одна отримала травми.

Суспільство • 31 грудня, 15:20 • 29822 перегляди

Графіки відключень світла скасовано у низці областей України: що відомо

У Волинській, Полтавській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях скасували графіки відключень світла. Рішення діятиме до окремого розпорядження Укренерго.

Суспільство • 30 грудня, 08:36 • 30794 перегляди

Трагічна ДТП на Вінниччині: чотири життя обірвалися на Різдво

На автодорозі між селами Тарасівка та Чечелівка зіткнулися автомобілі Geely та Subaru. Внаслідок аварії загинули четверо людей, ще двоє отримали поранення.

Суспільство • 25 грудня, 09:57 • 17801 перегляди

Через удар рф по енергетичній інфраструктурі є пошкодження на Вінниччині - ОВА

Російські війська вночі атакували енергетичну інфраструктуру Вінницької області. Завдяки оперативній роботі енергетиків, електропостачання всіх споживачів було відновлено.

Суспільство • 25 грудня, 06:57 • 16867 перегляди

Вибухи у Києві: працює ППО

У небі над Київщиною зафіксовано рух ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони працюють над нейтралізацією загрози.

Війна • 24 грудня, 22:16 • 27470 перегляди

На Вінниччині легковик врізався у вантажівку на зустрічній: троє загиблих, четверо поранених

У Вінницькій області водійка Opel Zafira під час розвороту виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою Volvo. Внаслідок аварії загинуло троє пасажирів, четверо осіб госпіталізовано.

Кримінал та НП • 21 грудня, 10:53 • 20296 перегляди