В Україні 18 жовтня діятимуть графіки обмеження електроенергії - Укренерго
Київ • УНН
18 жовтня в Україні обмежать електропостачання для бізнесу й промисловості, а в частині областей - для всіх споживачів. Причина - наслідки російських атак.
У неділю, 18 жовтня, в Україні будуть застосовуватися заходи обмеження електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Графіки виглядатимуть наступним чином:
- 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах
України;
- 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до
1,5 черги) у частині областей.
Причиною графіків є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись.
Українцям рекомендують стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго).
Нагадаємо
У Вінниці внаслідок російської атаки 17 жовтня сталося масштабне відключення електроенергії.