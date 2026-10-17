В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"
Киев • УНН
18 октября в Украине ограничат электроснабжение для бизнеса и промышленности, а в некоторых областях - для всех потребителей. Причина - последствия российских атак.
В воскресенье, 18 октября, в Украине будут применяться меры по ограничению электроснабжения. Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает УНН.
Подробности
Графики будут выглядеть следующим образом:
- 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах
Украины;
- 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до
1,5 очереди) в части областей.
Причиной введения графиков стали последствия массированных российских атак на энергообъекты. В то же время ситуация в энергосистеме может меняться.
Украинцам рекомендуют следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго).
Напомним
В Виннице в результате российской атаки 17 октября произошло масштабное отключение электроэнергии.