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В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"

Киев • УНН

 • 11085 просмотра

18 октября в Украине ограничат электроснабжение для бизнеса и промышленности, а в некоторых областях - для всех потребителей. Причина - последствия российских атак.

В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"

В воскресенье, 18 октября, в Украине будут применяться меры по ограничению электроснабжения. Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает УНН.

Подробности

Графики будут выглядеть следующим образом:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины;
    • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди) в части областей.

      Причиной введения графиков стали последствия массированных российских атак на энергообъекты. В то же время ситуация в энергосистеме может меняться.

      Украинцам рекомендуют следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго).

      Напомним

      В Виннице в результате российской атаки 17 октября произошло масштабное отключение электроэнергии.

      Евгений Устименко

      ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Отключение света
      Электроэнергия
      Укрэнерго
      Украина
      Винница