Вінниця залишилася без світла після російської атаки
Київ • УНН
російська атака спричинила масштабне знеструмлення Вінниці. Електротранспорт зупинили, критичні об’єкти перевели на резервне живлення.
У Вінниці внаслідок російської атаки сталося масштабне відключення електроенергії. Місто залишилося без світла, а фахівці наразі встановлюють масштаби пошкоджень енергетичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, пише УНН.
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За словами мера, через знеструмлення критично важливі об'єкти міста перевели на резервні джерела живлення. Це дозволяє підтримувати роботу основних систем життєзабезпечення.
Через російську атаку – Вінниця без електроенергії. Поки що фахівці оцінюють обсяг руйнувань
У місті зупинили електротранспорт та збільшують кількість автобусів
Через відсутність електропостачання у Вінниці тимчасово припиняє роботу електротранспорт. Його маршрути частково компенсуватимуть додатковими автобусами та маршрутними таксі.
Міська влада також попередила жителів про можливі перебої з інтернет-зв'язком. У такому разі вінничанам рекомендують отримувати оперативну інформацію через місцеве радіо.
Якщо зникне інтернет, для отримання інформації вмикайте радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM
Наразі терміни відновлення електропостачання невідомі. Місцева влада обіцяє інформувати жителів про зміни в роботі міських служб та ситуацію з енергозабезпеченням.
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