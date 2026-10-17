Вінниця залишилася без світла після російської атаки

Нічні атаки росіян по українських регіонах: загиблий у Херсоні, десятки постраждалих та пошкоджена інфраструктура

Трамп запровадив "пекельні" санкції проти росії та одразу призупинив їхню дію – BBC

Зеленський розкритикував угоду Трампа з росією щодо дизеля, а дії москви щодо миру назвав "пародією"

На російських дронах "Молния-2" виявили загадкові пристрої: чи може це бути аналог Starlink

путін заявив про захоплення 6500 кв. км України, але реальні успіхи армії рф у 45 разів менші – ISW

НПЗ "роснефти", який забезпечує пальним москву, зупинив частину виробництва після атаки дронів

лукашенко заявив, що Трамп не має права диктувати Україні, хто повинен бути її президентом

"Їх взагалі не слід пускати до Європи" - у Фінляндії пропонують заборонити туристичні візи росіянам

Поворот Трампа до росії викликав невдоволення американців – ЗМІ