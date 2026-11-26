Угорщина приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, стаючи її 54-м членом. Відтепер Коаліція об’єднає всі 27 держав Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Дякую Угорщині та моїй колезі Аніті Орбан за це важливе рішення. Відтепер усі 27 держав ЄС є членами Коаліції. Це чіткий сигнал європейської єдності та спільної відповідальності за повернення українських дітей, яких росія незаконно депортувала та примусово перемістила - повідомив Сибіга.

За словами міністра, росія не має жодного права розпоряджатися долями дітей, змінювати їхню ідентичність, позбавляти їх зв’язку з родинами та Батьківщиною. Кожен день зволікання з їхнім поверненням – це ще один день дитинства, вкрадений росією.

Міжнародні зусилля мають бути спрямовані на повернення кожної української дитини та забезпечення невідворотності покарання за ці злочини - резюмував Сибіга.

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