Словаччина стала 53-м учасником коаліції за повернення дітей України

Словаччина приєдналась до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав це рішення, передає УНН.

Для українських дітей, яких росія незаконно депортувала та примусово перемістила, кожен день далеко від Батьківщини – це ще один день дитинства, який вони ніколи не зможуть повернути. Їхнє повернення не може чекати до завершення війни, а їхнє повернення додому є нашою спільною відповідальністю. Дякую Словаччині за приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як її 53-му учаснику. Кожен новий учасник посилює наші спільні зусилля задля повернення українських дітей на Батьківщину - заявив Сибіга.

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Глава МЗС додав, що це також є потужним сигналом про те, що міжнародна спільнота не приймає і не толеруватиме незаконну депортацію та примусове переміщення росією українських дітей.

Українські діти ніколи не повинні ставати розмінною монетою. Їхнє повернення має бути невіддільною складовою будь-яких зусиль, спрямованих на досягнення справедливого миру. Усі причетні до скоєння цих злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми й надалі працюватимемо з нашими партнерами, доки кожна українська дитина не повернеться додому - резюмував Сибіга.

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