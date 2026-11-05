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Економіст (журнал)

рф викрала понад 20 тис. українських дітей - Зеленський розповів, скількох вдалося повернути

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Зеленський обговорив із прем’єром Андорри повернення викрадених Росією дітей: уже повернули 2790 із понад 20 тисяч. Також ішлося про підтримку української енергетики.

рф викрала понад 20 тис. українських дітей - Зеленський розповів, скількох вдалося повернути
Фото: Igor Vetushko

Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєром Андорри Шав’є Еспотом Саморою спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала росія, передає УНН.

Ми багато працюємо з Ватиканом, країнами Близького Сходу, нашими іншими партнерами. Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається. З паном Премʼєр-міністром говорили про те, якими конкретними кроками може допомогти Андорра. Домовилися, що команди сконтактують і попрацюють разом 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, також говорили про можливості Андорри підтримати українську енергетику.

Поінформував про ситуацію з російськими ударами та наслідки цих атак. Будь-яка підтримка енергетики зараз і протягом зими може допомогти нашим людям. Дякую! 

- резюмував Зеленський.

50 країн і чотири організації пообіцяли сприяти поверненню додому депортованих українських дітей30.09.26, 03:55 • 21097 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Андорра
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Ватикан