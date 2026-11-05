рф викрала понад 20 тис. українських дітей - Зеленський розповів, скількох вдалося повернути

Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєром Андорри Шав’є Еспотом Саморою спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала росія, передає УНН.

Ми багато працюємо з Ватиканом, країнами Близького Сходу, нашими іншими партнерами. Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається. З паном Премʼєр-міністром говорили про те, якими конкретними кроками може допомогти Андорра. Домовилися, що команди сконтактують і попрацюють разом

За словами Президента, також говорили про можливості Андорри підтримати українську енергетику.

Поінформував про ситуацію з російськими ударами та наслідки цих атак. Будь-яка підтримка енергетики зараз і протягом зими може допомогти нашим людям. Дякую!