Танцівниця вирішила судитись із Тейлор Свіфт через бренд - що розлютило співачку
Київ • УНН
Танцівниця Марен Вейд звинувачує Свіфт у порушенні прав на бренд. Співачка заперечує зв’язок із Каліфорнією та називає позов безпідставним.
Співачка Тейлор Свіфт остаточно втомилася від судового позову, який проти неї подала танцівниця з Лас-Вегаса через її останній альбом, і тепер просить суддю втрутитися в ситуацію, передає УНН із посиланням на TMZ.
У нових судових документах співачка різко відреагувала на чергову спробу танцівниці Марен Вейд залишити розгляд справи в Каліфорнії.
"Знову те саме, — йдеться в клопотанні Тейлор. — Досить це терпіти".
Тейлор стверджує, що не має жодного юридичного зв’язку з цим штатом. Марен же наполягає, що позов проти Тейлор можна розглядати в Каліфорнії, оскільки співачка часто там виступає — зокрема, у жовтні вона брала участь у гала-вечорі Музею кіноакадемії (Academy Museum Gala), де виконала пісню з мультфільму "Історія іграшок 5".
На це Тейлор Свіфт відповіла, що сам факт її виступів у Каліфорнії не дає підстав для подання проти неї позову в цьому штаті.
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Як раніше повідомляв TMZ, на початку цього року Марен подала до суду на Тейлор, звинувативши її в порушенні прав на торговельну марку. Позивачка заявила, що попзірка привласнила її бренд — "The Life of a Showgirl" ("Життя танцівниці"). Раніше Марен створила проєкт під назвою "Confessions of a Showgirl" ("Сповідь танцівниці"), що включав книгу та шоу.
Тейлор відкинула всі звинувачення в неправомірних діях. Вона заявила, що Марен просто використовує її ім’я, аби привернути увагу до свого "маловідомого кабаре-шоу".
Співачка назвала цей позов "безпідставним".
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