Тейлор Свіфт розповіла, як відомий співак підкинув їй тисячі цвіркунів і зіпсував сон на кілька місяців

Американська співачка Тейлор Свіфт пригадала незвичайний розіграш, який влаштував їй кантрі-виконавець Бред Пейслі майже 20 років тому. Артист підкинув у її гастрольний автобус тисячі живих цвіркунів, через яких вона ще довго не могла нормально спати. Про це повідомляє Country Living, пише УНН.

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Історію Свіфт розповіла під час церемонії включення до Зали слави авторів пісень Нешвілла, яка відбулася 26 жовтня. Саме Пейслі представляв співачку на заході.

За словами артистки, інцидент стався ще у 2007 році, коли вона лише починала здобувати популярність. Після розіграшу комахи продовжували нагадувати про себе протягом кількох місяців.

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Під час виступу співачка жартома заявила, що після тієї витівки вони з Пейслі фактично перестали спілкуватися. Водночас вона дала зрозуміти, що давно не тримає на нього зла.

Сам Пейслі згодом зазначив, що не шкодує про свій розіграш, а також високо оцінив творчі досягнення Свіфт.

Церемонія стала символічним поверненням артистки до її музичного коріння. Перед врученням відзнаки кантрі-співачка Лейні Вілсон виконала один із ранніх хітів Свіфт – "Love Story".

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