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Тейлор Свіфт розповіла, як відомий співак підкинув їй тисячі цвіркунів і зіпсував сон на кілька місяців

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Тейлор Свіфт згадала, як 2007 року Бред Пейслі підкинув у її автобус тисячі цвіркунів. Комахи кілька місяців заважали їй спати.

Тейлор Свіфт розповіла, як відомий співак підкинув їй тисячі цвіркунів і зіпсував сон на кілька місяців

Американська співачка Тейлор Свіфт пригадала незвичайний розіграш, який влаштував їй кантрі-виконавець Бред Пейслі майже 20 років тому. Артист підкинув у її гастрольний автобус тисячі живих цвіркунів, через яких вона ще довго не могла нормально спати. Про це повідомляє Country Living, пише УНН.

Деталі

Історію Свіфт розповіла під час церемонії включення до Зали слави авторів пісень Нешвілла, яка відбулася 26 жовтня. Саме Пейслі представляв співачку на заході.

За словами артистки, інцидент стався ще у 2007 році, коли вона лише починала здобувати популярність. Після розіграшу комахи продовжували нагадувати про себе протягом кількох місяців.

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Під час виступу співачка жартома заявила, що після тієї витівки вони з Пейслі фактично перестали спілкуватися. Водночас вона дала зрозуміти, що давно не тримає на нього зла.

Сам Пейслі згодом зазначив, що не шкодує про свій розіграш, а також високо оцінив творчі досягнення Свіфт.

Церемонія стала символічним поверненням артистки до її музичного коріння. Перед врученням відзнаки кантрі-співачка Лейні Вілсон виконала один із ранніх хітів Свіфт – "Love Story".

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Степан Гафтко

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