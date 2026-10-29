Тейлор Свифт рассказала, как известный певец подбросил ей тысячи сверчков и испортил сон на несколько месяцев

Американская певица Тейлор Свифт вспомнила необычный розыгрыш, который устроил ей кантри-исполнитель Брэд Пейсли почти 20 лет назад. Артист подбросил в её гастрольный автобус тысячи живых сверчков, из-за которых она ещё долго не могла нормально спать. Об этом сообщает Country Living, пишет УНН.

Детали

Историю Свифт рассказала во время церемонии включения в Зал славы авторов песен Нэшвилла, которая состоялась 26 октября. Именно Пейсли представлял певицу на мероприятии.

По словам артистки, инцидент произошёл ещё в 2007 году, когда она только начинала завоёвывать популярность. После розыгрыша насекомые продолжали напоминать о себе в течение нескольких месяцев.

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Во время выступления певица в шутку заявила, что после той выходки они с Пейсли фактически перестали общаться. В то же время она дала понять, что давно на него не сердится.

Сам Пейсли впоследствии отметил, что не жалеет о своём розыгрыше, а также высоко оценил творческие достижения Свифт.

Церемония стала символическим возвращением артистки к её музыкальным корням. Перед вручением награды кантри-певица Лейни Уилсон исполнила один из ранних хитов Свифт — "Love Story".

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