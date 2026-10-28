Дженнифер Лоуренс рассказала, как муж пригрозил выселить её в отель из-за неприятного запаха

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс поделилась курьезной историей из своей семейной жизни. 36-летняя звезда призналась, что во время тестирования косметики ее муж Кук Марони пригрозил отправить ее жить в отель из-за неприятного запаха волос. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью актрисы изданию The Cut, пишет УНН.

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Лоуренс рассказала, что лично тестировала продукцию во время разработки собственного бренда средств по уходу за волосами Mes. Один из экспериментов оказался особенно неудачным.

По словам актрисы, она оставила маску для волос без ароматизаторов на четыре дня, после чего от нее начало пахнуть рыбой.

Мой муж сказал мне: "Если ты не помоешь волосы, тебе придется снять номер в отеле" – вспомнила Лоуренс.

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По словам Лоуренс, ей хочется выглядеть ухоженно даже тогда, когда она только что проснулась и совсем не готова выйти из дома

Актриса также призналась, что красивая прическа помогает ей чувствовать себя увереннее.

Если мои волосы выглядят хорошо, никто не заметит ничего другого на моем лице, одежде или теле. Я также могу использовать их, чтобы спрятаться – объяснила она.

Лоуренс, которая ранее осознанно сделала перерыв в публичной жизни из-за чрезмерного внимания к своей персоне, сейчас пытается совмещать карьеру, материнство и развитие собственного бизнеса.

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