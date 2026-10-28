Сара Мишель Геллар показала 14-летнего сына, который стал невероятно похож на своего знаменитого отца
Киев • УНН
Сара Мишель Геллар показала 14-летнего Рокки на автодроме. Подросток увлекается автогонками и стал похож на Фредди Принца-младшего.
Американская актриса Сара Мишель Геллар, известная по сериалу «Баффи — истребительница вампиров», поделилась новыми фотографиями своего 14-летнего сына Рокки. Поклонники могут заметить, насколько мальчик похож на своего отца, актёра Фредди Принца-младшего. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
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Звёздная семья провела выходные на автодроме, где поддерживала Рокки, увлекающегося автогонками. На опубликованных снимках подросток позирует в гоночном костюме рядом с матерью.
Гоночные выходные с моими мальчиками
Сын актёров увлекается автоспортом
Особенное сходство с отцом у Рокки подчеркнула новая короткая стрижка, напоминающая фирменный стиль Фредди Принца-младшего.
Ранее Геллар признавалась, что гордится спортивными увлечениями сына и его стремлением осуществить собственную мечту.
Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший поженились в 2002 году. Супруги воспитывают двоих детей — 17-летнюю дочь Шарлотту и 14-летнего Рокки.
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