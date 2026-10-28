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Сара Мишель Геллар показала 14-летнего сына, который стал невероятно похож на своего знаменитого отца

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Сара Мишель Геллар показала 14-летнего Рокки на автодроме. Подросток увлекается автогонками и стал похож на Фредди Принца-младшего.

Сара Мишель Геллар показала 14-летнего сына, который стал невероятно похож на своего знаменитого отца

Американская актриса Сара Мишель Геллар, известная по сериалу «Баффи — истребительница вампиров», поделилась новыми фотографиями своего 14-летнего сына Рокки. Поклонники могут заметить, насколько мальчик похож на своего отца, актёра Фредди Принца-младшего. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

Звёздная семья провела выходные на автодроме, где поддерживала Рокки, увлекающегося автогонками. На опубликованных снимках подросток позирует в гоночном костюме рядом с матерью.

Гоночные выходные с моими мальчиками

— подписала актриса фотографии, опубликованные 26 октября.

Сын актёров увлекается автоспортом

Особенное сходство с отцом у Рокки подчеркнула новая короткая стрижка, напоминающая фирменный стиль Фредди Принца-младшего.

Ранее Геллар признавалась, что гордится спортивными увлечениями сына и его стремлением осуществить собственную мечту.

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший поженились в 2002 году. Супруги воспитывают двоих детей — 17-летнюю дочь Шарлотту и 14-летнего Рокки.

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Степан Гафтко

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