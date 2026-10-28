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Сара Мішель Геллар показала 14-річного сина, який став неймовірно схожим на свого знаменитого батька

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Сара Мішель Геллар показала 14-річного Роккі на автодромі. Підліток захоплюється автоперегонами та став схожим на Фредді Принца-молодшого.

Сара Мішель Геллар показала 14-річного сина, який став неймовірно схожим на свого знаменитого батька

Американська акторка Сара Мішель Геллар, відома за серіалом "Баффі – переможниця вампірів", поділилася новими фотографіями свого 14-річного сина Роккі. Шанувальники можуть помітити, наскільки хлопець схожий на батька, актора Фредді Принца-молодшого. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Зіркова родина провела вихідні на автодромі, де підтримувала Роккі, який захоплюється автоперегонами. На опублікованих світлинах підліток позує у гоночному костюмі поруч із матір'ю.

Гоночні вихідні з моїми хлопчиками

– підписала акторка фотографії, оприлюднені 26 жовтня.

Син акторів захоплюється автоспортом

Особливу схожість із батьком Роккі підкреслила нова коротка зачіска, яка нагадує фірмовий стиль Фредді Принца-молодшого.

Раніше Геллар зізнавалася, що пишається спортивними захопленнями сина та його прагненням здійснити власну мрію.

Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший одружилися у 2002 році. Подружжя виховує двох дітей – 17-річну доньку Шарлотту та 14-річного Роккі.

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Степан Гафтко

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