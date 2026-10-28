Зірка серіалу "Річер" розлучається з дружиною після 20 років спільного життя
Київ • УНН
Алан Річсон і Кетрін розлучаються після 20 років шлюбу. Подружжя виховуватиме трьох синів і просить поважати приватність родини.
Американський актор Алан Річсон, відомий головною роллю в популярному серіалі "Річер", оголосив про розлучення з дружиною Кетрін після 20 років спільного життя. Пара вирішила розійтися, але продовжити разом виховувати трьох синів. Про це повідомляє People, пише УНН.
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Про завершення шлюбу актор повідомив у вересні 2026 року. За його словами, вони з дружиною вирішили будувати своє подальше життя окремо, зберігаючи дружні стосунки.
Річсон наголосив, що за два десятиліття вони створили сім'ю та виховали трьох синів, які залишатимуться головним пріоритетом для обох батьків.
Що відомо про розлучення актора
У спільному зверненні подружжя попросило поважати приватність родини та дати їм можливість спокійно пережити зміни.
Відомо, що актор подав документи на розлучення ще 1 грудня 2025 року, хоча публічно про розрив пара повідомила лише у вересні наступного року.
Алан Річсон здобув світову популярність завдяки ролі Джека Річера в однойменному серіалі Amazon Prime Video.
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