Софію Вергару помітили за руку з солістом Imagine Dragons – у Голлівуді заговорили про новий роман
Київ • УНН
Софія Вергара і Ден Рейнольдс разом повечеряли в Беверлі-Гіллз та відвідали день народження Doja Cat. Роман вони не підтвердили.
Голлівудську акторку Софію Вергару та фронтмена гурту Imagine Dragons Дена Рейнольдса помітили разом у Беверлі-Гіллз. Зірки трималися за руки під час вечері, що спричинило чутки про можливі романтичні стосунки. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.
Деталі
54-річна зірка серіалу "Американська сімейка" та 39-річний музикант провели вечір 24 жовтня в ресторані Cipriani. За інформацією ЗМІ, до них приєдналися друзі, однак найбільше уваги привернула поведінка самих знаменитостей.
На опублікованих фотографіях Рейнольдс тримає акторку за руку через стіл, а вона усміхається. Згодом джерела TMZ повідомили, що пару також бачили разом на святкуванні дня народження співачки Doja Cat у Лос-Анджелесі.
Новий роман після розриву тривалих стосунків?
Інтерес до можливої пари посилився через нещодавні зміни в особистому житті музиканта.
Льюїс Гамільтон зробив особливий подарунок дітям Кім Кардаш'ян і розкрив подробиці їхніх стосунків27.10.26, 02:06 • 11264 перегляди
На початку жовтня стало відомо, що Ден Рейнольдс розійшовся з акторкою Мінкою Келлі після приблизно 4 років стосунків. Причини розриву публічно не пояснювали.
Софія Вергара раніше була одружена з актором Джо Манганьєлло. Подружжя оголосило про розставання у 2023 році, а у 2024-му офіційно завершило розлучення.
Попри спільні появи та чутки, ані Вергара, ані Рейнольдс поки не підтвердили романтичних стосунків.
Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення16.10.26, 05:06 • 39367 переглядiв